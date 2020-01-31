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Yunanistan'da Koronavirüs Şüphesi

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Yunanistan'da Koronavirüs Şüphesi
Yunanistan'da Koronavirüs Şüphesi

 Yunanistan'ın Selanik kentinde, 62 yaşında bir erkeğin yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle müşahede altına alındığı bildirildi.

Yunan basınına dün açıklama yapan AHEPA Hastane Müdürü Panayotis Panteliadis, dün hastaneye kaldırılan bir kişide koronavirüse benzer belirtilerin görüldüğünü dile getirdi. Panteliadis, hastaya yapılan test sonuçlarının yarın çıkacağını söyledi.

Hastanede karantinada tutulan ve Yunan vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kısa süre önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği aktarıldı. 

KORONAVİRÜS SALGINI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahade altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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