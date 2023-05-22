Yunanistan’da seçim sonucu ikinci tura kaldı

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis seçimi önde götürse de seçmenler ikinci kez sandığa gidecek.

Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, dün düzenlenen seçimlerde tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamasa da dört yıllık iktidar sürecinin ardından sandıktan oyunu artırarak çıktı.

Yeni Demokrasi, birinci partiye 300 sandalyelik parlamentoda fazladan verilen 50 sandalye uygulaması sayesinde Temmuz 2019’daki genel seçimlerde yüzde 39,85’lik oy ile 158 sandalye kazanarak tek başına iktidar olmuştu. Miçotakis’in partisi, sistemin değiştiği ve birinci partiye fazladan sandalye verilmesi uygulamasının kaldırıldığı dünkü seçimlerde oylarını yaklaşık yüzde 41’e yükselterek 146 sandalyenin sahibi oldu ancak tek başına iktidar için seçmenleri 25 Mayıs’ta yeniden sandık başına götürmeyi hedefliyor.

Seçim sonuçlarına göre, Yeni Demokrasi tek başına hükümet kurmak için mecliste yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

Yeni seçim sisteminde, koalisyon kurulamaması halinde ve ikinci kez sandığa gidildiğinde, birinci partiye oy oranı yüzde 25’i aşmak kaydıyla parlamentoda en az 20 sandalye verilmesi; oy oranında yüzde 25’i aşan her yüzde 0,05’lik artış için fazladan bir milletvekilliği öngörülüyor. Bu sayı 50’ye kadar çıkabiliyor.

MİÇOTAKİS: ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Bu durumda Miçotakis’in önünde iki seçenek bulunuyor. Hükümet kurmak için gerekli 5 sandalyeyi sağlayacak bir koalisyona gitmek ya da ikinci kez sandığa giderek, birinci parti için öngörülen fazladan sandalyeleri alıp tek başına iktidar olmak.

Miçotakis, dün akşam resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan sonucu halkın güçlü bir iktidar istediği şeklinde yorumladı. Anayasanın öngördüğü koalisyon kurma sürecini yürüteceğini söyleyen Miçotakis, “Yarından itibaren seçimler için çalışmalara başlıyoruz” diyerek aslında koalisyon sürecini başlamadan bitirmiş oldu.

Halkın Yeni Demokrasi’ye verdiği destekle “iktidarın çalışmalarına devam etmesini istediğine” işaret ettiği yorumunu yapan Miçotakis, “Halk sandıkta, ilerleme ve cesur reformlar yolunda daha hızlı koşmamızı istedi” dedi.

SYRIZA’NIN OYUNDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Seçim öncesi yapılan anketlerde Yeni Demokrasi birinci parti, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise ikinci parti gözüküyordu ancak aradaki fark yüzde 6-8 ile sınırlı kalıyordu.

Sandıktan çıkan sonuçlar ise bu farkın yaklaşık yüzde 20 olduğunu ortaya koydu.

Yeni Demokrasi’nin zaferi kadar, SYRIZA’nın oylarının düşmesi de dikkat çekti. SYRIZA’nın Temmuz 2019’daki genel seçimlerde yüzde 31,53 olan oy oranı, dört yıllık ana muhalefetin ardından yüzde 20’ye geriledi.

Ülke genelindeki 59 seçim bölgesinden 58’inde Yeni Demokrasi birinci parti oldu. Sadece içerisinde Gümülcine’nin de yer aldığı Rodop bölgesinde seçim yarışını SYRIZA önde bitirdi. Yunan basını, Yeni Demokrasi’nin, SYRIZA’nın iki katı oy oranına sahip olduğu seçim sonuçları için “Miçotakis’in zaferi” yorumunu yaptı.

Kathimerini gazetesi “Miçotakis’in zaferi, SYRIZA’nın düşüşü” başlığını manşete taşıdı. Ta Nea gazetesi, “Miçotakis ve Yeni Demokrasi’nin Egemenliği” manşetini kullanırken, “SYRIZA ve Aleksis Çipras’ın çöküşü” alt başlığına yer verdi.

Apogeumatini gazetesi “Yeni Demokrasi’nin Dev Zaferi”, Manifesto gazetesi “Miçotakis’e ikinci dönem için güçlü görevlendirme”, Political gazetesi “Miçotakis’in Zaferi, Çipras’ın Çöküşü” ifadelerini manşetlerinde kullandı. SYRIZA yanlısı Avgi gazetesi ise siyaha boyadığı ana sayfasında “Bir sonraki mücadele için değişim” manşetini atarak sonucun SYRIZA için son derece olumsuz olduğu değerlendirmesini ana sayfasına taşıdı.