‘Yüzen boğa’ Ferdinand bu yıl kurtarılmış hayvanlar barınağında

Ferdinand, Trabzon’un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan sonra sanatçı Haluk Levent’in desteğiyle barınağa getirilmiş ve geçen yıl kurban bayramının en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.

DHA’nın haberine göre, barınağa ilk geldiğinde 350 kilo olan boğa Ferdinand, 500 kiloya ulaştı.

İki ay önce barınaktaki ‘Yıldız‘ isimli inekten ‘Ferdi‘ adında bir buzağısı olan Ferdinand’ın, sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Ferdinand’ın kaçtığı günden beri Türkiye’de ve bazı dünya ülkelerinde bir şampiyon, bir kahraman edasıyla anıldığını söyleyen çiftlik sahibi Sibel Çakır şunları söyledi: “Gerçekten burada da öyle oldu. Ferdinand’ın kendine güveni geldi, gelişti ve büyüdü. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Hatta baba da oldu. Onun için her şey yolunda. Yavrusu ile arada zaman geçiriyor. Ona hiç saldırmıyor da. İlk geldiğinde küçüktü, daha boy da atmamıştı. Şu an için artık erişkin bir boğa. Zaten onu uygun görülen yaşın çok çok altındayken pazara sürmüşlerdi, kurban olmayacak yaştaydı. Şimdi olgunlaştı. Fakat Ferdinand ve onun buradaki hiçbir arkadaşı kurban olarak karşınıza çıkmayacak, onlar bizim çocuklarımız. Hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar.”