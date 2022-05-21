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Zelenskiy, Azovstal'daki askerler ile Rus esirlerin takasına hazır olduklarını söyledi

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'deki Azovstal Fabrikası'ndan Rusya'nın kontrolündeki şehirlere götürülen Ukraynalı askerler ile Rus savaş esirlerinin takasına hazır olduklarını bildirdi.
Zelenskiy, Azovstal'daki askerler ile Rus esirlerin takasına hazır olduklarını söyledi

Zelenskiy, katıldığı bir televizyon kanalında, Rusya'nın ülkesine açtığı savaşı değerlendirdi.

Azovstal çelik fabrikasındaki sivil ve askerlerin kurtarılması için ortak ülkelerle müzakerelerin devam ettiğini belirten Zelenskiy, bu kapsamda Türkiye, İsviçre, İsrail ve Fransa liderleriyle görüştüğünü aktardı.

Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin Azovstal'den çekilmesinden sonra Rus savaş esirleri ile takas yapılmasını beklediklerini ve buna hazır olduklarını hatırlatarak "Onları eve getireceğiz. Sorumluluğu almış ortaklarla yapmamız gereken de bu." dedi.

Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın başlattığına dikkati çeken Vladimir Zelenskiy, savaşın sona ermesi için gayret göstereceklerini vurguladı.

Zelenskiy, "Zafer çok zor olacak, kanlı olacak. Zafer kesinlikle mücadele ile elde edilecek ama (savaşın) sonu kesinlikle diplomasiyle olacak, bundan eminim." diye konuştu.

Ukrayna'nın güvenlik garantörlüğü konusuna ilişkin de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bugün, güvendiğimiz ortak devletlerden bir güvenlik garantörü çemberi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projeyi onlarla birlikte geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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