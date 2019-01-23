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Zihinsel engelli Kıbrıslı Rumlar paravan evlilik kurbanı

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Güney Kıbrıs’ta, üç zihinsel engelli Kıbrıslı Rum kadının da kurban olduğu altı paravan evlilik olayının, yargıya taşındığı belirtildi.
Zihinsel engelli Kıbrıslı Rumlar paravan evlilik kurbanı

Politis gazetesi “Paravan Evlilik Sanayisi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 6 paravan evliliğin, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınacağını yazdı.

Gazete paravan evlilikler olayına, aralarında bir de avukatın bulunduğu 5 kişinin karıştığını, başka diğer 4 sanığın ise yabancı olduğunu belirtti.

Haberde söz konusu 5 kişinin mahkemeye sevki dün gerçekleştirilirken diğer 4 kişiye ilişkin işlemlerin yarın yapılacağı yazıldı.

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