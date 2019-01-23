Zihinsel engelli Kıbrıslı Rumlar paravan evlilik kurbanı

Politis gazetesi “Paravan Evlilik Sanayisi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 6 paravan evliliğin, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınacağını yazdı.
Gazete paravan evlilikler olayına, aralarında bir de avukatın bulunduğu 5 kişinin karıştığını, başka diğer 4 sanığın ise yabancı olduğunu belirtti.
Haberde söz konusu 5 kişinin mahkemeye sevki dün gerçekleştirilirken diğer 4 kişiye ilişkin işlemlerin yarın yapılacağı yazıldı.
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