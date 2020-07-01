1 yolcunun testi pozitif! İleri tetkik yapılacak

Bugün aylar sonra KKTC'ye tarifeli seferlerle gelen THY ve Pegasus yolcularıyla, gemi ile gelen 550 kişinin PCR test sonuçları tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre bir kişinin Türkiye'de yapılan PCR testinin negatif, KKTC'deki testinin ise pozitif çıktığı öğrenildi.

Prosedür gereği, ilgili yolcuya bir daha PCR testi yapılarak, kesin sonuca ulaşılacak.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından karantinaya alınacak şahsın, kesin test sonucunun yarın sabaha sonuçlanması bekleniyor.