10. Halk Dansları ve Barış Festivali Cuma günü başlıyor

Festival çerçevesinde Cuma akşamı Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı’nda, cumartesi Karşıyaka Düğün Parkı’nda ve Pazar günü de Yılmazköy Spor Kulübü bahçesinde gösteriler sunulacak.
Ücretsiz ve halka açık olacak etkinlikler saat 20.00’de başlayacak.
Festival çerçevesinde Cuma akşamı Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı’nda, cumartesi Karşıyaka Düğün Parkı’nda ve Pazar günü de Yılmazköy Spor Kulübü bahçesinde gösteriler sunulacak.
Ücretsiz ve halka açık olacak etkinlikler saat 20.00’de başlayacak.
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