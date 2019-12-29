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15 Süper, 1 Birinci Lig Takımı Tur Atladı..!

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15 Süper, 1 Birinci Lig Takımı Tur Atladı..!
15 Süper, 1 Birinci Lig Takımı Tur Atladı..!

Nicosia Kıbrıs Kupası 1. Tur maçları tamamlanırken bir üst tura yükselen takımlar da belli oldu. Kupada 1.ligden tek tur atlayan takım Karşıyaka oldu

Önceki akşam oynanan Gençlerbirliği Mağusa Türk Gücü maçı sonrasında diğer tüm maçlar dün oynandı. Dün oynanan maçlardan sonra 1.ligden sadece Karşıyaka tur atlayan takım oldu. Yenicami, MTG, Cihangir, Türk Ocağı, Karşıyaka, Binatlı, Düzkaya, Gençlik Gücü, Merit Alsancak Yeşilova, Hamitköy, Lefke, Gönyeli, DTB, Göçmenköy, Küçük Kaymaklı ve Çetinkaya turu geçen takımlar oldu.

İlk tur sonuçları

Gençlerbirliği – MTG 0 – 3

Cihangir – Ozanköy 6 – 0

Türk Ocağı – Çanakkale 5 – 0

Karşıyaka – Baf Ülkü Yurdu 2 – 0

Yalova – Binatlı 2 – 3

Düzkaya – Görneç 3 – 2

Dörtyol – Gençlik Gücü 2 – 3 (Uzatmalarda)

Lapta – Merit A. Yeşilova 0 – 4

Hamitköy – Esentepe 5 – 2

Mormenekşe – Lefke 1 – 4

Gönyeli – Maraş 3 – 0

Bağcıl – DTB 0 – 6

Göçmenköy – GHE 1 – 0 (Uzatmalarda)

K.Kaymaklı – Y.Dumlupınar 4 – 1

Mesarya – Çetinkaya 4 – 5 (Uzatmalarda)

Yenicami – Doğancı (YAK BAY olarak Tur atladı)

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