2.000 kişi incelendi… Akşamdan kalmalık 34 yaşında başlıyor

2.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, insanlar 38 yaşındayken dışarı çıkmak için "çok yaşlı" hissederken, akşamdan kalma durumu da 34 yaşında başlıyor.

Tebrik kartı firması Thortful tarafından yürütülen ilginç çalışmaya göre, 18 ila 65 yaş arasındaki 2.000 kişinin içme alışkanlıkları araştırıldı.

Elde edilen verilere göre, insanlar 34 yaşından itibaren gece dışarı çıkmanın yorucu etkilerini hissetmeye başlıyor, 38 yaşından itibaren de dışarı çıkmak yerine evde vakit geçirmeyi tercih ediyorlar.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Thortful’un bir sözcüsü, “Akşamdan kalma durumunun yaşla birlikte daha da kötüleştiği iyi bilinen bir gerçektir ve yeni çalışmamız, bunun 34 yaşında başladığını ortaya çıkardı” dedi.



Dr. Fox Pharmacy’den Dr. Deborah Lee ise, “Yaşlanmayla birlikte akşamdan kalmalığın şiddeti hakkında çok az araştırma yapıldı. Bununla birlikte, akşamdan kalmalık, alkolün parçalanmasından ve vücuttaki toksik metabolitinin varlığının devam etmesinden kaynaklanıyor.”

“Alkolün parçalanmasında rol oynayan anahtar enzimlerin aktivitesi yaşla birlikte daha az verimli hale geldiğinden, akşamdan kalmaların yaşla birlikte kötüleşmesi muhtemeldir.”

“Ayrıca, yaşlı insanlarda daha az kas ve daha fazla yağ bulunur, ayrıca yaşlandıkça vücuttaki su dağılımı değişir. Sonuç, metabolize edilmesi daha uzun süren daha yüksek kan alkol seviyeleridir” diyerek yaşla birlikte akşamdan kalma halinin şiddetinin artması halini özetledi.