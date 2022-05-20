20 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde

LEFKOŞA BÖLGESİ
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
|20.05.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 886 05 95
|Şht.Mustafa Mehmet Sok. No:4 A Göçmenköy Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
|20.05.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 78
|Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
|20.05.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 96 19
|Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GİRNE ECZANESİ
|20.05.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 14 47
|Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
|20.05.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 08 50
|Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|20.05.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
GÜLOĞLU ECZANESİ
|20.05.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 38 68
|M.Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Kaliland Apt.
VEZİROĞLU ECZANESİ
|20.05.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 77
|Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
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