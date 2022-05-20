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20 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde

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20 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde
20 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde

LEFKOŞA BÖLGESİ

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 886 05 95
 Şht.Mustafa Mehmet Sok. No:4 A Göçmenköy Lefkoşa

 

YENİKENT ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 78
 Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli

 

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 96 19
 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

GİRNE ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 14 47
 Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

 

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 08 50
 Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

 

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

GÜLOĞLU ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 38 68
 M.Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Kaliland Apt.

 

VEZİROĞLU ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 77
 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

 

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 20.05.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

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