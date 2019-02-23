  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

2018’in son üç ayındaki işsizlik oranı yüzde 7.6

» »
Güney Kıbrıs’ta, 2018 yılının son üç ayında işsizlik oranının yüzde 7.6 olarak kaydedildiği belirtildi.
2018’in son üç ayındaki işsizlik oranı yüzde 7.6

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin iş gücü araştırmasının sonuçlarına dayanarak, 2018 yılının son üç ayındaki (Ekim, Kasım, Aralık) işsizlik oranın, yüzde 7.8 olan 2018 yılının 3’üncü çeyreğine (Temmuz, Ağustos Eylül) göre azalarak yüzde 7.6 olarak kaydedildiğini yazdı.

Habere göre 2017 yılının son üç ayındaki işsizlik oranı ise yüzde 10.1 olarak verildi.

Gazete, yine aynı araştırmaya dayanarak 2018 yılının son üç ayındaki iş gücü sayısının, nüfusun yüzde 62.5’ine tekabül eden 440 bin 765 (yüzde 68.5’i erkek, yüzde 57’si kadın) olduğunu yazdı.

Habere göre 2017’nin aynı döneminde ise iş gücü sayısı 428 bin 291 şeklinde kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis ölünün yüzüklerini çaldı, postacı postayla uyuşturucu ithal etti23 Şubat 2019 Cumartesi 12:43
  • Polis çavuşunun, Polis Genel Müdürü'ne suikast yapacağı iddiası ile tutuklandı22 Şubat 2019 Cuma 17:51
  • 4 saat içinde 3 araç kundaklandı21 Şubat 2019 Perşembe 11:05
  • Güney Kıbrıs'ta domuz gribi 3 can daha aldı20 Şubat 2019 Çarşamba 15:30
  • ABD, güney Kıbrıs'a ambargoyu kaldırıyor19 Şubat 2019 Salı 13:31
  • Mckenzy binasının yıkımında son dakika gelişmesi19 Şubat 2019 Salı 12:37
  • Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında diplomatik kriz19 Şubat 2019 Salı 12:32
  • Anastasiadis ile İngiltere Başbakanı May telefonda görüştü18 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
  • Yağışlar koca evi yıktı16 Şubat 2019 Cumartesi 14:01
  • Anastasiadis, Akıncı'yı eleştirdi14 Şubat 2019 Perşembe 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti