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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı. Maçları kazanan Polonya, Finlandiya, İtalya ve Yunanistan çeyrek finale yükseldi.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda bugün Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.

Maçlarını kazanan Polonya, Finlandiya, İtalya ve Yunanistan çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Ukrayna-Polonya: 86-94

Finlandiya-Hırvatistan: 94-86

Sırbistan-İtalya: 86-94

Yunanistan-Çekya: 94-88

Bu arada maçları kazanan 4 takımın da 94 sayı kaydetmesi dikkati çekti.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Şampiyonada çeyrek final eşleşmeleri ve maçların programı şöyle:

13 Eylül Salı:

18.15 İspanya-Finlandiya

21.30 Almanya-Yunanistan

14 Eylül Çarşamba

18.15 Fransa-İtalya

21.30 Slovenya-Polonya

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