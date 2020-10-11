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21.15 Anayasa değişikliği halk oylaması güncel sonuçlar
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SEÇİM 2020
11.10.2020 21:17
21.15 Anayasa değişikliği halk oylaması güncel sonuçlar
Açılan sandık: 666
Anayasa Referandumu'nda açılan 666 sandığa göre yüzde 50.22 Hayır, 49:78 Evet
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