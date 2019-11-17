21 Eserden Oluşan iki Karma Sergi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açılıyor…

Kazakistanlı sanatçılar Aytkali Zhaisanbayev, Botagoz Tolesh ve Yergali Palymbetov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 65 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke, Altynshash Alpysbayeva ve Salimgali Myrzashev’e ait 43 eserden oluşan karma resim sergisi ve Azerbaycanlı sanatçılar Asmer Narimanbekova, Jamalа Rahmanlı ve Rafael Aliyev’e ait 21 eserden oluşan karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 19 Kasım 2019 Salı günü saat 08.30’de, Kazakistanlı üç sanatçıya ait 65 eserden oluşan kişisel resim sergisi ile Azerbaycan ve Kazakistanlı sanatçılara ait 64 eserden oluşan iki karma resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda yer alacak.

Aitkali Zhaisanbaev Kimdir

Kazakistanlı sanatçı Aitkali Zhaisanbaev, 25 Eylül 1959'da Semipalatinsk şehrinde doğdu. 1975-1979 yılları arasında Almatı N.V. Gogol Sanat Koleji'nden mezun oldu. 1979 - 1985 yılları arasında Moskova Devlet Surikov Sanat Enstitüsü'nde okudu. 1985-1986'da Sovyet Ordusu'nun saflarında görev yaptı. 1986-1995'te T.Zhurgenov Devlet Tarım Enstitüsünde görevli ve kıdemli olarak görev yaptı. 1995-1997 yılları arasında N.V. Gogol Sanatçılar Akademisinde çalıştı. 2007-2012 yılları arasında Almatı O. Tansykbaeva’nın Sanat ve El Sanatları Koleji’de çalıştı. 2012-2014 yılları arasında Kazak Ulusal Üniversitesinde çalıştı. 1985'ten beri gençlik, bütün sendika, yabancı ve karma sergilere katıldı.

Botagoz Tolesh Kimdir?

Kazakistanlı sanatçı Botagoz Tolesh, 1980 yılında Astana'da doğdu. Kazakistan Cumhuriyeti sanatçılar birliğinin üyesidir. 2004 yılından itibaren öğretim faaliyetlerinde bulunmuştur. 2008 yılından beri ise Kazakistan’da Zhurgenov Ulusal Enstitüsü'nde ders veriyor. 1994-1997 yılları arasında Cumhuriyet Sanat Koleji'nde okudu. 1995 yılında, Almatı'da D. Zhabayev'in 150. yıldönümüne adanmış kişisel bir sergi açıldı. 2002 yılında Almatı'da Kasteyev Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nde kişisel bir sergi açıldı. 2003 yılında, A. Kasteev Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nde kişisel bir sergi açıldı. 2010 yılında, Kazakistan Sanat Haftası'nda birinciliği kazandı. 2012 yılında Trabzon'da düzenlenen «Femin Art» uluslararası festivaline katıldı. Sanatçının eserleri Kazakistan, İngiltere, ABD ve İtalya’da özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Yergali Palımbetov Kimdir?

Kazakistanlı sanatçı Yergali Palımbetov, 20 Ocak 1953 yılında Kazakistan'da doğdu. Ressam ayrıca grafik alanında da çalışmaktadır. A. Kasteyev Sanat Koleji ardından Ahmet Yesevî Üniversitesi’nden mezun oldu. 1997 yılından itibaren A. Kasteyev Sanat Koleji'nde öğretmen olarak görev yapmaktadır. SSCB ve Kazakistan Sanatçılar Birlikleri’nin üyesidir. 1990'dan itibaren ulusal ve uluslararası sergilere katılmaktadır.

1980 yılında, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 60. yıldönümüne adanmış sergisi başta olmak üzere, 1982 yılında Kazakistan'ın genç sanatçıların "Bozkırda", 1985 yılında zaferin 40. yıldönümüne adanmış “İki kardeş”, 1987 yılında "Fırtına öncesi bozkırda", 1988 yılında Komsomol'un 70. yıldönümüne adanmış genç Kazakistan sanatçıları sergisine katıldı.

Eserleri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Devlet Müzesi Sanat Sergileri Müdürlüğü'ndedir. Ayrıca sanatçının eserleri, Türkiye, Amerika, Mısır, Kanada, Belçika ve Lüksemburg’da birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

Kazakistan sanatçıları karma sergisi 43 eserden oluşuyor

Kazakistanlı sanatçılara ait karma sergi Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke, Altynshash Alpysbayeva ve Salimgali Myrzashev’e ait 43 eserden oluşuyor

Muldir Sagyndykova Kimdir?

16 Mart 1988 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Almatı şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında, Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nin şövale boyama bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Almatı şehrinde düzenlenen “Bahar ışığı” sergisine katıldı. 2008 yılında “İlham” uluslararası festivaline katıldı. 2009 yılında “Almatı güzel bir şehir” adlı usta sınıfına katıldığı için bir takdir mektubu aldı, ayrıca "Delfi Oyunları" adlı ulusal sanat yarışmasında 2. oldu. 2010 yılında Almatı'da düzenlenen "Kazakistan Sanat Haftası" adlı sanat yarışmasında katılım sertifikası aldı. 2012 yılında "Nevruz bahardır" sergisine katıldı. 2013 yılından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği’nin üyesidir. 2014 yılında Azerbaycan'ın Şeki kentindeki Türksoy adlı uluslararası açık hava ressamlığında yer aldı.

Nurbek Zhardemov Kimdir?

10 Ekim 1971 yılında Kazakistan'da doğdu. 2014 yılında Utemisov Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar ve Çizim fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında Oral kentinde düzenlenen "Ruhumun ışığı" adlı kişisel sergisine katıldı. 2008 yılında Aksay' şehrinde "Ruhun Işığı" kişisel sergisini açtı. 2009 yılında Atırav kentinde " Yıldızlı gökyüzü" kişisel sergisini açtı. 2010'da “Gizemlerin Gizemi” ndeki kişisel görünümü Uralsk kentinde açıldı. 2010'da Uralsk kentinde "Rüyaların Sırlarını Dinle" adlı kişisel gösteriyi açtı. 2013-2015 yılları arasında, Atırav kentinde düzenlenen "Altın Kayak" adlı bölgesel yarışma sergisine katıldı. 2017 yılında Oral şehrinde bir yerel sergiye katıldı. 2018 yılında Ufa şehrinde “Oral’ın açık alanları” adlı uluslararası sergiye katıldı. 2019 yılında, Astana’daki Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'nde, bölgesel sergisine katıldı, ayrıca Oral kentinde “Babanın hayali” adlı kişisel sergi açtı.

Oralbek Kaboke Kimdir?

1987 yılında Kazakistan'ın Altay şehrinde doğdu. 2011 yılında, Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2013 yılından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği’nin üyesidir. Rusya'nın, SSCB ve eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinin profesyonel sanatçıları kayıt defterine dahil edildi. 2009 , 2014 yıllarında Taldıkorgan şehrinde kişisel sergileri düzenledi.

Ayrıca 2009 yılında Almatı şehrinde, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'ne adanmış uluslararası sanat festivaline katıldı. 2010 yılında Almatı kentinde Kazakistan sanat haftasına katıldı. 2013 yılında Moskova kentinde, Kazakistan'ın genç sanatçılarının "Salon 2013" adlı sanat sergisine katıldı. 2014 yılında Astana şehrinde “Ulusal gelenekleri ve dünya keşifleri” adlı sanat sergisine katıldı. 2015 yılında Kore'nin Seul şehrinde, “Silk Road Realism” adlı uluslararası sergiye katıldı, ayrıca Abu Dabi'de düzenlenen «Sanat Karavanı» sergisine katıldı. 2017 yılında Astana kentinde “KOZQARAS” adlı kişisel sergisi açıldı.

Altynshash Alpysbayeva Kimdir?

2000 yılından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği’nin üyesidir. Güzel sanatların öğretmeni, dekoratif sanatın sanatçısı-tasarımcısıdır. 1999, 2001 ve 2004 yıllarında kişisel sergileri düzenledi. Almatı kentinde Kazakistan Cumhuriyeti’nin genç sanatçılarının “İlham-2001” sergisinde yer aldı, ayrıca 2002'de Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 10. yıldönümüne adanmış çağdaş sanatçı ve heykeltıraşların sanat sergisine katıldı . 2004 yılında tarihi mirasın tanıtımı ve “Janibek ve Kerey” resminin çizilmesi için onursal sertifikasına layık görüldü. 2000 ve 2002 yıllarında «İlham» adlı uluslararası festivalinin diplomatik temsilcisiydi. 2003 - 2011 yılları arasında ulusal ve uluslararası sergilere katıldı. 2008, 2011 ve 2014 yıllarında ulusal ve uluslararası sempozyumların katılımcısıydı. “Kazakistan Sanatı” beş cilt ansiklopedisine, “Astana Sanatçılar” koleksiyonuna ve “Kim Kim?” kitabına girdi. İngiltere, Fransa, İtalya ve Çin gibi ülkelerde sanat sergilerine katıldı.

Salimgali Myrzashev Kimdir?

16 Mayıs 1960 yılında Kazakistan'da doğdu. Kazakistan Animasyon Sinema Derneği’nin Başkanı, Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği’nin üyesidir.

1980 yılında Alma-Ata kentinde bulunan Gogol Sanat Koleji'nin tiyatro ve dekorasyon bölümünden mezun oldu. 1986'da Moskova Devlet Sinematografi Enstitüsü'nün Sanat Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında "İlham" adlı bölgesel festivaline katıldı. 1988-1993 yılları arasında “Kazakhfilm” adlı film stüdyosunda çalıştı. 1994 yılında Kasteev Devlet Sanat Müzesi'nde " Yüzyılın başında göçmen kültürü" adlı karma sergisine, 2001 yılında “İpekyol” uluslararası sanat festivaline katıldı. 2003 yılında Novosibirsk'teki Kazakistanlı sanatçılarının sanat sergisinde, 2004 yılında Almatı kentinde, “Zaman Yolları” adlı kişisel sanat sergisi, 2005 yılında New York kentinde kişisel sergi аyrıca “Sanatçının sesi” adlı karma sergisine, 2007 yılında Londra'da düzenlenen Kazak sanatçılarının karma sergisine katıldı. 2008 yılında New York kentinde “Duyguların direnci” adlı kişisel sanat sergisi açıldı, ayrıca Manhattan'daki uluslararası sanat sergisine de katıldı.

Azerbaycan sanatçıları karma resim sergisi 21 eserden oluşuyor

Azerbaycanlı sanatçılar Asmer Narimanbekova, Jamalа Rahmanlı ve Rafael Aliyev’e ait karma resim sergisi 21 eserden oluşuyor.

Asmer Narimanbekova Kimdir?

1961'de Bakü’de doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi Doçenti, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet sanatçısıdır. Bakü Modern Sanat Galerisi Başkanıdır. Ayrıca Paris, Fransa'da Togrul Narimanbekov Derneği'nin başkanı. Azerbaycan ve Fransa Sanatçılar Birliği üyesidir. Gürcistan'ın Tiflis Devlet Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2019'da Paris UNESCO'da "Sınırsız Sanat" adlı kişisel sergi açıldı. 2019 yılında VIII. Paris Belediye Sarayı ve UNESCO'da Barış Sanatı sergisine katıldı. 2018'de Milan, Forli, Varese, İtalya'da “Sınırsız Renkler“ ‘Passepartout Sanat Galerisi’ sergisine katıldı. 2019'da İtalya'da Venedik'te Sınırsız Renkler sergisini açtı. 2016-2017 yılları arasında Expocenter, Cannes'da sergileri düzenledi. 2016 yılında Azerbaycan'ın Viyana Kültür Merkezi'nde (Avusturya) kişisel sergisi “Poesie der Farben” i açıldı. 2016 yılında Almanya'nın Berlin kentinde Bakü Galerisi'nde kişisel sergi açtı. 2009'da Bakü (Azerbaycan) Çağdaş Sanat Merkezi'nde (Galeri) kişisel bir sergi açtı. 1998'de Humei Gallery'de (Birleşik Krallık) bir kişisel sergisi düzenlendi.

Jamalа Rahmanlı Kimdir?

1984 yılında doğdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. 2019 yılında İtalya'nın Venedik kentinde bulunan ‘Art Studio Loreta Larkina’ galerisinde bir sergiye katıldı. 2018 yılında Azerbaycan'ın Bakü ‘Rotunda’ Sergi Salonu'nda düzenlenen “Azerbaycan Caz Labirentleri” Uluslararası Caz Festivali kapsamında bir projeye katıldı. 2018'de Milano'daki (İtalya) “Passepartout” galerisinde uluslararası “Sınırsız Boyalar” sergisine katıldı. 2015 yılında Azerbaycan, Gabala , IV Uluslararası Gabala Sanat Festivali'ne katıldı. 2015 yılında Paris'te ‘Rus Dünyası’ Galerisi'ndeki dönüşüm sergisine katıldı. 2014 yılında Azerbaycan Bakü Sanat Müzesinde ‘Sanat Enerjisi ’ sergisine katıldı. 2013 yılında Azerbaycan'ın Gabala kentinde bulunan III Uluslararası Sanat Festivali'ne katıldı. 2009 yılında Giresun, ‘Sonsuz İşık Sanat Atölyesi’ Galerisinde kişisel sergi açıldı. 2007 yılında Seul'deki uluslararası sergiye katıldı. 2006'da Almanya'daki genç sanatçıların “Sanatçıların gözüyle Almanya” yarışmasına katıldı. 2005 yılında Bakü'de uluslararası “Sanat+Yeni Teknolojiler” çağdaş sanat sergisine katıldı.

Rafael Aliyev Kimdir?

13 Mayıs’ta, 1980 yılında Bakü'de doğdu. 2003-2007 yılları arasında Azerbaycan Devlet Sanat Akademisi'nde okudu. 2003-2005 yıllarında Gençlik Günü'ne adanmış sergilere katıldı. 2006'da Azerbaycan Sanatçılar Birliği'nin 65. yıldönümüne adanmış sergiye katıldı. 2006'da Bakü Sanat Yarışması'nı «Almanya - sanatçının gözünde siyah, kırmızı ve altın renklerde» kazandı. 2007 yılında Azerbaycan İpek Yolu Sanat sergisine katıldı. 2012 yılında Gençlik Gününe adanmış "Bakü Çağdaş Sanatı" galerisine katıldı. 2014 yılında, ‘Sanat Enerji'de’, Petrol İşçileri Günü'ne adanan 20. sergi ve ‘Yüzyılın Antlaşması’nın 20. yıldönümü olan sergiye katıldı. 2014 yılında Bakü Sanat Merkezi'ndeki "Yeni Galeri" de kişisel bir sergi açıldı. 2014 yılında “Bayrağımız bizim gururumuzdur” sergisine katıldı ve onursal diploma aldı. Eserleri Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye'de özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.