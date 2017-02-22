22 Şubat Çarşamba Burç Yorumları

22 Şubat Çarşamba günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Bugün işlerinizi yapmak size zor gelmeyecek ve ağır işleri kolay yapacaksınız. Kendinizi daha rahat ve iyi hissedeceğiniz bir gün. İsteklerinizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösterebilirsiniz. Ayrıca bugün sevdiğiniz konular ile ilgilenecek ve dostlarınız ile haberleşeceksiniz. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile çevrenizi etkileyebilir, sevdiğinize isteklerinizi anlatabilirsiniz. Ciddiye aldığınız konuları rahat bir şekilde ortaya koyabilir ve alışkanlıklarınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Günün saatlerinde farklı bir heyecan hissedebilirsiniz.

Günlük Burç Boğa Burcu

Sabah saatlerinde duygularınızı denetlemeniz zor olabilir. Fakat öğlene doğru haliniz değişecek. Bu arada projeleriniz ile ilgili gelişmeler beklediğinizden daha farklı yönde gelişebilir. Veya bazı karışıklıklar çıkabilir ve çok fazla emek gerektiren konular ile ilgilenmeniz gerekebilir. Parasal ihtiyaçlarınızın arttığı bir dönem... Harcamalarınıza özen gösterin ve yapabileceğinizden daha büyük sorumluluklar almayın. Ekip çalışmalarında ortaya çıkabilecek bazı anlaşmazlıkların üzerine gitmeseniz iyi olacak. Bugün eski arkadaşlarınız ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca eski konular gündeme gelebilir. Karar vermek için acele etmeyin.

Günlük Burç İkizler Burcu

Arkadaşlarınız ile haberleşecek ve keyifli programlar yapacaksınız. Ayrıca projelerinizi arkadaşlarınıza anlatabilir ve onların desteğini isteyebilirsiniz. Kararlı ve kendinden emin tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de yakınlarınızı etkileyeceksiniz. Uzun zamandır beklediğiniz gelişmeler oluşmaya başlıyor. Ancak istediğiniz kadar hızlı olmayabilir. Fakat siz sakin ve kararlı tavrınızı sürdüreceksiniz. Güçlü dostlarınızın desteğini alabilirsiniz ve siz de olaylar karşısında enerjik ve güçlü bir tavır sergileyeceksiniz. Günün ilerleyen saatlerinde karşılaşacağınız olaylar sizi heyecanlandıracak. Kuşkucu bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız.

22 Şubat 2017 Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yengeç Burcu

Bugün karmaşık duygulardan uzaklaşacak ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksınız. Olumlu ve yapıcı bir tavır içinde bulunabilirsiniz. Böylece sorunlarla başa çıkmanız daha kolay olacak. Uzaklarda yaşayan dostlarınız ile haberleşebilir ve onların ziyaretine gitmeyi düşünebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınız derinleşecek ve eski isteklerinizi hatırlayacaksınız. Bu arada hayal gücünüz uyanabilir. Sabırlı olmanız gereken bir dönem. Bu arada dostlarınıza ve sevdiğinize karşı kırıcı davranmayın.

Günlük Burç Aslan Burcu

Heyecanlı ve duygusal olacağınız bir gün... Karşılaştığınız bazı olaylar karşısında huzursuzluk duyabilir ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Çok istediğiniz ve sizi heyecanlandıran konular ile ilgili gelişmeler beklediğiniz gibi olmayabilir. Ancak beklentilerinizin yükseldiği bir dönem ve biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Karar vermek ve eski kararlarınızı değiştirmek için aceleci davranmayın. Olayları akışına bırakın ve yakınlarınızı fazla zorlamayın. Fikirlerinizi şimdilik kendinize saklayın ve iletişim araçlarını kullanırken tedbirli olun. Bazı karışıklıklar olabilir.

Günlük Burç Başak Burcu

İlişkileriniz yeni boyutlar kazanıyor. İsteklerinizi rahat bir biçimde ortaya koyabilir ve yeni atılımlarda bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Bugün kendinizi güçlü ve başarılı hissedeceksiniz. Geleceğe yönelik büyük istekleriniz olabilir. Ayrıca ciddiye aldığınız konular ile ilgili sabırlı ve kararlı davranacaksınız. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Bugün sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca önemsediğiniz kişiler ile görüşebilir ve yapmak istediğiniz konular hakkında onların görüş ve yardımını isteyebilirsiniz.

Günlük Burç Terazi Burcu

Beklentilerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Özellikle parasal konulara yönelik yeni atılımlarda bulunmanız mümkün. Daha önce girişimde bulunduğunuz konular ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu öğrenebilirsiniz. İstekleriniz giderek artıyor ve geleceğe yönelik büyük beklentiler içine giriyorsunuz. Seyahat projeleri yapabilir, planlarınızı uygulamak için harekete geçebilirsiniz. Ekip çalışmalarında başarılı olacaksınız ve arkadaşlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlar yapacaksınız. Sevdiğinize karşı daha anlayışlı davranmanız gerekiyor.

Günlük Burç Akrep Burcu

Bugün karşılaştığınız olaylar sizi heyecanlandıracak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Eski isteklerinizi hatırlayacaksınız ve duygularınız derinleşecek. Geçmişte yaşadıklarınızı gözden geçirebilir ve artık değiştiğinizi düşünebilirsiniz. Çünkü eskiden ciddiye aldığınız konuları artık önemsemediğinizin farkına varabilirsiniz ve çok başka şeylerin önem kazandığını anlayabilirsiniz. Beklentileriniz değişiyor ve kendinizi ciddiye almaya başlıyorsunuz. Bu arada dostlarınızın ve önemsediğinizin kişilerin de sizi ciddiye almalarını bekliyorsunuz. İletişim ve haberleşmeler konusunda tedbirli olmalısınız. Duyduklarınızın doğruluğunu araştırmadan tepki göstermeyin.

Günlük Burç Yay Burcu

Hareketli bir gün geçirecek ve atılımda bulunmak için çeşitli araştırmalar yapacaksınız. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz ve eski arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz. Özellikle geçmişte yaşadığınız keyifli zamanları hatırlayabilir ve isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Kendinizi güçlü hissettiğiniz bir dönemdesiniz ve güçlü olduğunu bildiğiniz yakınlarınızın desteğini isteyebilirsiniz. Bugün kendinize olan güveniniz yüksek olacak ve kendinizi başarılı hissedeceksiniz. Günün ilerleyen saatlerinde karşılaşacağınız kişiler ve olaylar sizi heyecanlandıracak. Kuşkucu bir tavır içinde bulunmaktan kaçının.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Bugün dikkatinizi kendinize odaklayacaksınız ve istekleriniz ile ilgileneceksiniz. Parasal konulara yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. Eskiden girişimde bulunduğunuz konular ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu öğrenebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınız ile karşılaşabilir ve birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bazı karışıklıklar olsa bile sabırlı ve dirayetli bir tavır içinde bulunacaksınız ve olayları akışına bırakacaksınız. Bazı alışkanlıklarınızı değiştirmek için harekete geçmeniz mümkün. Kırıcı ve sert bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız.

Günlük Burç Kova Burcu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Karşılaştığınız olaylar karşısında duygusal tepkiler göstermeyin. Yanlış anlamalar olabilir. Beklediğiniz gelişmeler istediğiniz kadar hızlı olmadığı için sabırsızlık hissedebilirsiniz. Özellikle parasal konulara yönelik ihtiyaçlarınız artıyor ve beklentileriniz de giderek yükseliyor. Biraz makul olun ve aceleci davranmayın. Bugün duygularınızı denetlemek için gayret gösterin. Sevdiğiniz konular ile ilgilenin. Sportif faaliyetler, yürüyüş yapmak ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Günün ilerleyen saatlerinde eski arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz ve keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz.

Günlük Burç Balık Burcu

Duygu ve düşünceleriniz derinleşmiş olabilir ve olaylara çok farklı açılardan bakabilirsiniz. Gelişmeler yavaş olabilir ve bu arada çözüm bekleyen konular kafanızı karıştırabilir. Ancak sabırlı ve sakin bir biçimde olayların gelişmesini bekleyebilirsiniz. Sevdiğinizin ve dostlarınızın ilgisi moralinizi yükseltecek. Orta çıkmış olan bazı karışıklıkları çözümlemek için sevdiğinizin desteğini alabilirsiniz. Aslında şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz ve olaylara daha farklı açılardan bakmayı başaracaksınız. Günün ilerleyen saatlerinde karşılaşacağınız olaylar duygularınızın derinleşmesine neden olabilir. Endişeli bir tavır içine girmekten kaçının ve hayal gücünüzü yapıcı yönde kullanmak için gayret gösterin.