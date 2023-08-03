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29 araç trafikten men edildi

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Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi: 29 araç trafikten men edildi
29 araç trafikten men edildi

Polis dün 20.00-24.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Toplam 514 araç sürücüsü rapor edilirken, 29 araç trafikten men edildi.

Girne’de ise 124 sürücü rapor edilirken, 22 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı.

LEFKOŞA

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki denetimler kapsamında alkollü içki satışı yapılan yerler ve pansiyonlar kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 33 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

428 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ RAPOR EDİLDİ, 27 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 920 araç sürücüsü kontrol edilerek, 75’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 428 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 27 araç ise trafikten men edildi.

İSKELE

İskele’deki denetimler kapsamında da halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekânları kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

86 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ RAPOR EDİLDİ, 2 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 875 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 55’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 86 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 araç ise trafikten men edildi.

GİRNE’DE 124 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ, 22 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 1 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Girne’de de trafik ekiplerinin denetimleri sonucu toplam 719 araç sürücüsü kontrol edildi ve 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 57’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 124 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 22 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

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