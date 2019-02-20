Osman Kavala hakkında 3 bin 158 yıla kadar hapis talebi. Peki kim bu Osman Kavala ?

16 ay sonra açıklanan Osman Kavala iddianamesinde yer alan isimler hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Kavala hakkında çeşitli iddialardan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezası istendi.

1 Kasım 2017’den beri cezaevinde tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala ile ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede yer alan 16 kişi arasında Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar ve Memet Ali Alabora da bulunuyor. Kavala hakkında, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlamalardan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık açıklamasında, “Şüpheliler hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli yağma, nitelikli yaralama, 2863 sayılı yasaya muhalefet, suçlarından iddianame tanzim edilmiş iddianame kapsamında 2013 yılında ülkemizde meydana gelen ve kamuoyunda gezi parkı olarak anılan ancak bir kalkışma olarak anılan hususlarla ilgili şüphelilerin söz konusu olayı 2011 yılından itibaren yönlendirme ve başlatmaya çalışmaları bu yönde hazırlık hareketlerinde bulunmaları ve yine 2013 yılında sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonun sağlanması hususundaki fiilleri iddianame konusu edinmiş olup yine şüphelilerin bu olayların tepe yönetiminde yer almaları sebebiyle bu kapsamda ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarınında TCK’nın 312/2 (hükümeti devirmeye teşebbüs) kapsamında dolaylı faik olmaları sebebiyle haklarında iddianame tanzim edilmiştir” denildi.

ARAMA KARARLARI HATIRLATILDI

İddianame kapsamında 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları anlatıldı. Şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren yönlendirmeye ve başlatmaya çalıştıkları savunuldu. ‘Kalkışma’ olarak yorumlanan Gezi Parkı eylemlerinin bu isimler tarafından finanse edildiği öne sürülerek ‘organizasyonun tepe yönetiminde oldukları’ savunuldu.

İddianamede ayrıca şüphelilerden Yiğit Aksakoğlu ve Osman Kavala’nın halen tutuklu bulunduğu hatırlatıldı ve Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Handan, Meltem Arıkan Hanzade, Hikmet Germiyanoğlu hakkında da yakalama kararı bulunduğu vurgulandı. Kavala ve Aksakoğlu dışındaki diğer şüphelilerin de tutuksuz şekilde yargılanacakları öğrenildi.

Kavala dahil tüm şüpheliler hakkında, ”Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan, 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep edildi.

İddianamede, Kavala hakkında, ”Mala zarar verme”, ”Mala zarar vermenin nitelikli halleri”, ”İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme”, ”Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi”, ”Kasten yaralama”, ”Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama”, ”Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet”, ”Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” ve ”Nitelikli yağma” suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

ERDOĞAN MÜŞTEKİLER ARASINDA

Hazırlanan iddianamede dönemin bakanlar kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 746 müşteki yer aldı.

İddianamede, Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz Handan, Meltem Arıkan Hanzade, Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mehmet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin isimleri yer aldı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.