  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

30 yaş üstü bekar Çinli kadın partner bulmak için 'aşk izni' alıyor

» »
Yerel basında çıkan haberlere göre, 30 yaşın üzerindeki bekar kadınlara, en uzun tatil günlerinden birinde, doğu Çin'deki işverenleri tarafından ekstra izin verildi.
30 yaş üstü bekar Çinli kadın partner bulmak için 'aşk izni' alıyor

Bölgedeki en popüler turistik cazibe merkezlerinden birini işleten iki şirket, Song hanedanlığının mirasına adanmış Hangzhou'daki Songcheng tema parkı, Çin Yeni Yılı'ndan yaklaşık iki hafta önce bekar kadın personeli için olağandışı bir “hediye” yaptı. Bahar Şenliği de denir.

Ülkenin geri kalanına verilen 4-10 Şubat arasındaki hafta süren tatil yerine, 30 yaşın üzerindeki kadınlar zamanlarını 15 güne kadar uzatan ek “buluşma izni” alacaktır. Şirketlerin belgelerine atıfta bulunan yerel basına göre tatil daha da uzatılabilir.

Dahası, bir kadının aşkı bulmak için zamanı kullanma çabası gerçekten işe yarayabilir. 2019 sonundan önce evlenmeyi başarırsa, şirketin kendisine bir maaş ikramiyesi vereceği bildiriliyor.

Hangzhou Songcheng Performance insan kaynakları müdürü Huang Lei'ye göre, kadın işçiler ek bir mola almaktan memnun oldular. Zhejiang Online çıkışına, şirketindeki kadın ve erkek sayısının neredeyse eşit olduğunu, ancak kadın çalışanların “dış dünyayla daha az temasta bulunmadıklarını” söyledi, böylece şirket “onlara daha fazla zaman ve fırsat tanıma” fikri ile geldi. karşı cinsle temas halinde. ”Firma ayrıca önümüzdeki yıl politikayı genişletmeyi düşünüyor.

Bu ayın başlarında, aynı bölgedeki bir ortaokul, bekar ve çocuksuz öğretmenlerine, hayattan zevk almak için ayda iki kez “aşk izni” için başvuruda bulunmalarını önerdi.

30 yaşın üzerindeki bekar kadınlar, Çin'de 25 yaşından sonra erkeklerin dikkatini çekme ve evlenme konusunda daha az şansa sahip olduklarına inanıldığı için Çin'de artık kadınlar olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda, daha fazla Çinli kadın kariyerlerine odaklanmak için evliliği bırakma eğilimindedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de yayınlanan Karl Marx animesi 2.6 milyon izlendi29 Ocak 2019 Salı 23:37
  • Çin'deki kadın vlogger'lara 'seksi kıyafet' yasağı29 Ocak 2019 Salı 16:36
  • Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü29 Ocak 2019 Salı 11:48
  • 1 milyon lira değerindeki Kırım tablosu, herkesin gözü önünde çalındı (video)28 Ocak 2019 Pazartesi 15:52
  • Çinli insan hakları avukatı Quanzhang 4,5 yıl hapse mahkum oldu28 Ocak 2019 Pazartesi 10:41
  • Anonymus:'Ukrayna, Rusya'yla yüzyıl savaşına hazırlanıyor'25 Ocak 2019 Cuma 18:38
  • Hint sinemaseverler neden süt çalıyor?24 Ocak 2019 Perşembe 15:59
  • "Erdoğan elini versen kolunu kurtaramayacağın türden politikacılardan biri"24 Ocak 2019 Perşembe 15:47
  • 3 buçuk metrelik Lenin heykeli dikildi! #Leninyaşıyor (video)23 Ocak 2019 Çarşamba 20:31
  • Macaristan'da 87 kişi donarak hayatını kaybetti23 Ocak 2019 Çarşamba 19:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti