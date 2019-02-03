30 yaş üstü bekar Çinli kadın partner bulmak için 'aşk izni' alıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre, 30 yaşın üzerindeki bekar kadınlara, en uzun tatil günlerinden birinde, doğu Çin'deki işverenleri tarafından ekstra izin verildi.

Bölgedeki en popüler turistik cazibe merkezlerinden birini işleten iki şirket, Song hanedanlığının mirasına adanmış Hangzhou'daki Songcheng tema parkı, Çin Yeni Yılı'ndan yaklaşık iki hafta önce bekar kadın personeli için olağandışı bir “hediye” yaptı. Bahar Şenliği de denir.

Ülkenin geri kalanına verilen 4-10 Şubat arasındaki hafta süren tatil yerine, 30 yaşın üzerindeki kadınlar zamanlarını 15 güne kadar uzatan ek “buluşma izni” alacaktır. Şirketlerin belgelerine atıfta bulunan yerel basına göre tatil daha da uzatılabilir.

Dahası, bir kadının aşkı bulmak için zamanı kullanma çabası gerçekten işe yarayabilir. 2019 sonundan önce evlenmeyi başarırsa, şirketin kendisine bir maaş ikramiyesi vereceği bildiriliyor.

Hangzhou Songcheng Performance insan kaynakları müdürü Huang Lei'ye göre, kadın işçiler ek bir mola almaktan memnun oldular. Zhejiang Online çıkışına, şirketindeki kadın ve erkek sayısının neredeyse eşit olduğunu, ancak kadın çalışanların “dış dünyayla daha az temasta bulunmadıklarını” söyledi, böylece şirket “onlara daha fazla zaman ve fırsat tanıma” fikri ile geldi. karşı cinsle temas halinde. ”Firma ayrıca önümüzdeki yıl politikayı genişletmeyi düşünüyor.

Bu ayın başlarında, aynı bölgedeki bir ortaokul, bekar ve çocuksuz öğretmenlerine, hayattan zevk almak için ayda iki kez “aşk izni” için başvuruda bulunmalarını önerdi.