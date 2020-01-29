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34 eserden oluşan kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak

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34 eserden oluşan kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak
34 eserden oluşan kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak

Kazakistan sanatçısı Altynshash Alpysbayeva tarafından (Yaratıcı Bilinç) adlı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistan resim sanatçısı Altynshash Alpysbayeva tarafından (Yaratıcı Bilinç) adlı 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi 31 Ocak 2020 Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 08.30’da Kazakistan resim sanatçısı Altynshash Alpysbayeva tarafından (Yaratıcı Bilinç) adlı 34 eserden oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan kişisel resim sergisi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda yer alacak.

Altynshash Alpysbayeva kimdir?

2000 yılından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği’nin üyesidir. Güzel sanatlar öğretmeni olan sanatçı, dekoratif tasarımcısıdır. 1999, 2001 ve 2004 yıllarında kişisel sergiler düzenledi. Almatı kentinde Kazakistan Cumhuriyeti’nin genç sanatçılarının “İlham-2001” sergisinde yer aldı. Ayrıca 2002'de Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 10. yıldönümüne adanmış çağdaş sanatçı ve heykeltıraşların sanat sergisine katıldı.

2004 yılında tarihi mirasın tanıtımı ve “Janibek ve Kerey” resminin çiziminde onursal sertifikaya layık görüldü. 2000 ve 2002 yıllarında «İlham» adlı uluslararası festivalinin diplomatik temsilcisiydi. 2003 - 2011 yılları arasında ulusal ve uluslararası sergilere katıldı. 2008, 2011 ve 2014 yıllarında ulusal ve uluslararası sempozyumların katılımcısıydı. “Kazakistan Sanatı” beş cilt ansiklopedisine, “Astana Sanatçılar” koleksiyonuna ve “Kim Kim?” kitabına girdi. İngiltere, Fransa, İtalya ve Çin gibi ülkelerde sanat sergilerine katıldı.    

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