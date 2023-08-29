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35. Işık Kitabevi Fuarı başladı

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Ana teması “Çıkmaz nerede” olarak belirlenen 35. Işık Kitabevi Fuarı dün akşam başladı. Fuar, Gençlik Merkezi’nde her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında kitapseverler için açık olacak.
35. Işık Kitabevi Fuarı başladı

35. Işık Kitabevi Fuarı dün akşam başladı. 12 gün sürecek fuar, Gençlik Merkezi’nde her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında kitapseverler için açık… Fuar boyunca kitaplar yüzde 10 indirimli satılıyor.

Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen’in konuşmasıyla açılan kitap fuarında dün akşam Acar Akalın ve Panikos Hrisantu’ya onur ödülü; Hakkı Yücel’e Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü verildi. Akalın’a ödülünü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hrisantu’ya CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Yücel’e de yazar-şair Neşe Yaşın takdim etti.

Ödül alanların da kısa konuşmalar yaptığı gecede, Serdar Kavaz, Acar Akalın bestelerinden dinleti sundu. Bazı şarkılara Acar Akalın da eşlik etti.

FUAR PROGRAMI

Tüm etkinliklerin saat 20.30’da başlayacağı kitap fuarında bu akşam “Laiklik ve İnsan Hakları” konulu panel yapılacak. Panelde, Mine Yücel, Burak Maviş, Can Azer ve panelin moderatörlüğünü de yapacak Aslı Murat konuşacak.

Yarın akşam Sanatçı ve Yazarlar Birliği”nin düzenleyeceği “Kültürel Alana Müdahalelere Karşı Sanatla Mücadele” konulu panelde Nilgün Güney, Okan Ersan ve Tuğçe Tekhanlı konuşma yapacak. Panelin moderatörlüğünü Halil Karapaşaoğlu yapacak.

Perşembe günü “Kıbrıs Türk Toplumunda Çıkmaz Nerede?” konulu panel düzenlenecek. Panelde Cemal Özyiğit, Hakan Gündüz, Yusuf Avcıoğlu ve Macide Artaç Özdal konuşacak. . Moderatörlüğü Fehiman Eminer yürütecek

Cuma günü Türkiye’den konuk yazar Murat Menteş “Romandan Uyarlanmış Hayat” konulu söyleşi yapacak ve kitaplarını imzalayacak.

Cumartesi günü düzenlenecek “Milliyetçilk; Yeniden Üretimi ve Yükselişi” konulu panelde Niyazi Kızılyürek, Mete Hatay ve Ali Dayıoğlu konuşacak. Paneli CTP Milletvekili Doğuş Derya yönetecek.

3 Eylül Pazar günü Emrah Öztürk, Salamis Ayşegül Şentuğ ve Hüseyin Bahca’nın konuşacağı “Edebiyat ve Hayat” konulu panel yapılacak. Panelin moderatörü Mihrican Aylanç olacak.

Kudret Özersay, Asım Akansoy, Ergün Olgun ve Ahmet Sözen’in konuşmacı olacağı “Müzakere Masasında Çıkmaz Nerede?” konulu panel Umut Bozkurt’un moderatörlüğünde 4 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

5 Eylül Salı günü yapılacak “Çıkmaza Karşı Sanatla Direnmek” konulu paneli Vasfi Çiftçioğlu yönetecek ve konuşmacılar Mine Balman, Ümit İnatçı, Cemal Yıldırım, Doğuş Özokutan ve İzel Seylani olacak.

6 Eylül Çarşamba günü Türkiye’den konuk sanatçı Melisa Kesmez, Fatoş Avcısoyu Ruso’nun moderatörlüğünde söyleşiye katılacak.

7 Eylül Perşembe günü yapılacak “Kıbrıslı Türk Olmak” konulu panelde ise Sami Özuslu, Tacan Reynar ve Berna Çelik Doğruyol konuşacak. Paneli İlksoy Aslım yönetecek.

Fuarın son gecesi olan 8 Eylül Cuma günü “Kıbrıs Türk Medyasında Çıkmaz” konulu panel düzenlenecek. Canan Onurer moderatörlüğündeki panelde Gürdal Hüdaoğlu ve Ali Baturay konuşma yapacak.

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