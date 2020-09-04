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4 Eylül 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle altın düşer mi yükselir mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ise en çok ilgiyi görüyor.
4 Eylül 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika haberleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Düşer mi artar mı sorusunun yanıtı merak edilirken özellikle yatırıcımların ilgi odağı haline geliyor. Corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezinde yer alan 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 4 EYLÜL CUMA 2020

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları merak edilir hale geldi. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlara ulaşabilir, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son dakika gelişmelerini öğrenebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,16
SATIŞ: 435,37

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.091,60
SATIŞ: 3.117,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.076,00
SATIŞ: 3.123,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.965,03
SATIŞ: 3.023,87

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.500,60
SATIŞ: 1.528,20

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,60
SATIŞ: 762,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,07
SATIŞ: 463,15

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