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4 saat içinde 3 araç kundaklandı

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4 saat içinde 3 araç kundaklandı
4 saat içinde 3 araç kundaklandı

Limasol’da dün, 4 saat içerisinde 3 ayrı kundaklama meydana geldiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, kundaklanan araçların birinin 53 yaşındaki Rum’a, birinin 52 yaşındaki Rum’a, birinin de 48 yaşındaki bir Sırp’a ait olduğunu ve her üç araçta da, kundaklama sonucu çıkan yangın nedeniyle büyük maddi hasar meydana geldiğini yazdı.

Haberde, araç sahiplerinin polise verdikleri ifadelerde, kundaklamayı kimin yaptığına dair bir fikirlerinin bulunmadığını beyan ettikleri kaydedildi.

PARALİMNİ’DE DE ARAÇ KUNDAKLAMA

Gazete, bir diğer haberinde ise, Paralimni’de tanınmış bir işadamının aracının, dün sabaha karşı kundaklandığını yazdı.

Haberde, işadamının geçmişte de bazı vukuatlarının bulunduğu ve daha önce de başına benzer olayların geldiği kaydedildi.

FOTO: ARŞİV

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