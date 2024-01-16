44 yaşında Girne'de ani ölüm

15.01.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Girne’de sakin Hasan ŞAHİN (E-44) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur.
Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
15.01.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Girne’de sakin Hasan ŞAHİN (E-44) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur.
Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
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