  • BIST 8033.9
  • Altın 1977.541
  • Dolar 30.1015
  • Euro 32.8379
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

44 yaşında Girne'de ani ölüm

» »
44 yaşında Girne'de ani ölüm
44 yaşında Girne'de ani ölüm

15.01.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Girne’de sakin Hasan ŞAHİN (E-44) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alsancak'ta Kayıp Şahıs: Cem DERE'den 05.01.2024'ten Beri Haber Alınamıyor11 Ocak 2024 Perşembe 12:42
  • Lapta'da Uyuşturucu Baskını: S.D.'nin 10 Gram Hintkeneviriyle Tutuklandı11 Ocak 2024 Perşembe 12:35
  • Karşıyaka bölgesinde elektrik kesintisi olacak10 Ocak 2024 Çarşamba 15:49
  • Girne'de Sarhoşluk ve Rahatsızlık: Alkollü Şahısın Aracı Hasara Uğrattı09 Ocak 2024 Salı 11:38
  • Girne’de Polis Kontrolünde Uyuşturucu Bulundu: Şüpheli İki Şahıs Tutuklandı09 Ocak 2024 Salı 11:29
  • Girne'de Kavga ve Rahatsızlık07 Ocak 2024 Pazar 10:50
  • Girne'de Alkollü Sürücü Faciası: Kaza Yapan Şahıs Tutuklandı, Yaralanan Olmadı06 Ocak 2024 Cumartesi 12:12
  • Girne'de Yaşayan 77 Yaşındaki Naciye Aligüllü Yaşamını Yitirdi03 Ocak 2024 Çarşamba 13:15
  • Girne'de Alkollü Araç Kaza Yaptı: Sürücü Tutuklandı02 Ocak 2024 Salı 12:42
  • Girne'de Geceleyin Ev Soygunu: Hırsızlık, Hasar, ve Ciddi Darp02 Ocak 2024 Salı 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti