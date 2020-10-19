5 yıl önceki paylaşımlarına Erdoğan'a hakaretten 6 ay ev hapsi cezası!

Gümrük Müşaviri 53 yaşındaki Mehmet Salih Sarı’ya 5 yıl önceki Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma açıldı.

Sarı konuya ilişkin, “5 yıl önceki paylaşımlarımı bugün karşıma çıkarmışlar. Sadece Cumhurbaşkanını eleştiren bir yazıyı beğenip paylaşmıştım.Yani hakaret içerdiği iddia edilen yazı benim değil. Yaptığım paylaşımların hakaret olduğunu düşünmüyorum. Durum tespitidir” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavclığı tarafından soruşturma kapsamında 24 Eylül’de ifadesi alınan Mehmet Salih Sarı’ya, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 6 ay boyunca elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme cezası verildi. Savcılık ifadesinde Facebook’ta Cumhurbaşkanı ile ilgili paylaşımların kendine ait olduğunu ifade eden Sarı, “Hâlâ da yapmış olduğum paylaşımın arkasındayım. Şu anda toplum yozlaşmış durumda. İnsanlara yalnızca sistem tarafından maddi eğitim verilmektedir. Ahlak namına bir eğitim yoktur” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, Sarı, Bakırköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde ise “Bu pandemi süresince zaten işsiz bir babayım. 4 çocuğum var ve en büyüğü 19 yaşında. Ayrıca gümrük rejimine muhalefetten dolayı Silivri Açık Cezaevi’nde yatmakta olan bir mahkûmum, pandemiden dolayı izinli bulunmaktayım. Yüz kızartıcı bir suç işlemedim. Ülkenin geleceğini emperyalizmin ellerine bırakan bütün iktidarlardan şikâyetçiyim. Bu haksız cezanın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

Yaptığı paylaşımlar ile ilgili konuşan Sarı, “Ben hep iktidarın eksik gördüğüm yanlarını eleştiren bir insanım. Ben ‘dünyanın en ahlaksız toplumuyuz’ demişim. Diğeri de Erdoğan’ın kendi ailesine ve çevresine sağladığı ekonomik yararlardan dolayı bu insanın günah işlediğini yazmışım. Savcıya da söyledim. Evet, biz en ahlaksız toplumlardan biriyiz. Elazığ’da deprem oldu kiralar tavan yaptı ev fiyatları yükseldi. İnsan insanın çaresizliğinden faydalanır mı? Ama bizim toplumumuz fırsatını bulunca faydalanmaya çalışıyor. 50 kuruşluk maskenin tanesi 5 liraya çıkmıştı. Toplum çürüyor ve herkes bunu da izliyor” diye konuştu.