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51 Yaşındaki Kadın İntihar Etti

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Derya BEŞOK yaşamına son verdi.
51 Yaşındaki Kadın İntihar Etti

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 14:30 sıralarında Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Lapta'da sakin  Derya BEŞOK (K-51) intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırmıştır.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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