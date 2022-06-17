51 Yaşındaki Kadın İntihar Etti

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün saat 14:30 sıralarında Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Lapta'da sakin Derya BEŞOK (K-51) intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün saat 14:30 sıralarında Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Lapta'da sakin Derya BEŞOK (K-51) intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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