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5G internet projesi radyasyon riski nedeniyle durduruldu

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Belçika'da 5G hızındaki kablosuz internet sağlayacak pilot proje planı, halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği nedeniyle durduruldu.
5G internet projesi radyasyon riski nedeniyle durduruldu

5G teknolojisinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda tartışmalar devam ederken, Belçika'da alınan karar şüphelerin artmasına sebep olacak. "Brüksel halkı kobay değildir" şeklinde konuşan Brüksel Çevre Bakanı Celine Fremault, yayılan radyasyon miktarı konusunda şüphelere yer bırakmamak gerektiğine dikkat çekti. Türkiye ise 2016 yılından itibaren 4.5G'ye geçti.

 

Brusselstimes.com'un haberine göre, geçtiğimiz Temmuz ayında Belçika hükümeti Brüksel'deki katı radyasyon standartlarını yumuşatmak için üç telekom operatörü ile bir anlaşma yapmıştı. Ancak haberde, antenlerden yayılacak radyasyon miktarını tahmin etmenin imkansız olacağı vurgulandı.

'HİÇBİR ŞEYİ ŞÜPHEYE BIRAKAMAYIZ'

Brüksel Çevre Bakanı Celine Fremault, Bruzz gazetesine yaptığı açıklamada, radyasyon standartlarının halk sağlığına uygun olmadığı sürece böyle bir teknolojiyi hoş karşılamayacağını söyledi. Fremault, "Brüksel halkı kobay değildir. Sağlıklarını bir çıkar elde etmek için kullanamam. Hiçbir şeyi şüpheye bırakamayız" diye konuştu.

Brüksel bölgesinin özellikle telekom başvurularında katı radyasyon standartlarına sahip olduğu bildiriliyor.

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