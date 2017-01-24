7 gün tutuklu kalacak

Limasol’da Pazar akşamı, 15 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk gencin, 13 ve 15 yaşındaki iki gence bıçakla saldırarak, para ve telefonlarını çaldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu Kıbrıslı Türk gencin, olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak karakola götürüldüğünü ve kendisiyle işbirliği yaptığı iddia edilen bir yabancı uyruklunun da aranmakta olduğunu yazdı.

Haberde, gencin Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 7 günlük tutuklama emri verildiği belirtildi.

ATM’DEN 21 BİN EURO ÇALDILAR

Gazetenin bir diğer haberinde ise, Rum Limasol Kooperatif Bankası’nın ATM’sinden, önceki gün saat 23.30 sularında, kimliği belirsiz şahıslar tarafından “teknolojinin yardımıyla” 21 bin Euro çalındığı bildirildi.

Haberde, maskeli oldukları belirtilen şahısların, iyi birer bilgisayar programcısı olduklarının tahmin edildiği ve şahısların, deneyimleri sayesinde sisteme giriş yaparak parayı çaldıklarının belirlendiği kaydedildi.