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7 tecavüz zanlısına 6 gün daha tutukluluk

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19 yaşındaki İngiliz turiste Ayia Napa’daki bir otel odasında topluca tecavüz ettikleri gerekçesiyle Rum polisi tarafından tutuklanan İsrailli 7 gencin tutukluluk süresinin 6 gün daha uzatıldığı bildirildi.
7 tecavüz zanlısına 6 gün daha tutukluluk

Politis gazetesi, İngiliz turistin şikayeti üzerine başta 12 gencin tutuklandığını, yapılan sorgunun ardından beşinin serbest bırakıldığını yazdı.

Haberde, İngiliz turistin kendisine tecavüz eden gençlerden biriyle ilişkisinin bulunduğu kaydedildi.

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