7 tecavüz zanlısına 6 gün daha tutukluluk

Politis gazetesi, İngiliz turistin şikayeti üzerine başta 12 gencin tutuklandığını, yapılan sorgunun ardından beşinin serbest bırakıldığını yazdı.
Haberde, İngiliz turistin kendisine tecavüz eden gençlerden biriyle ilişkisinin bulunduğu kaydedildi.
Politis gazetesi, İngiliz turistin şikayeti üzerine başta 12 gencin tutuklandığını, yapılan sorgunun ardından beşinin serbest bırakıldığını yazdı.
Haberde, İngiliz turistin kendisine tecavüz eden gençlerden biriyle ilişkisinin bulunduğu kaydedildi.
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