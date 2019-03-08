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8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Dünya Bankası: Sadece 6 ülke kadınlara eşit ekonomik haklar veriyor, Türkiye 85. sırada

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Dünya Bankası'nın yayımladığı "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk" adlı rapora göre dünya genelinde, erkek ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar veren ülke sayısı sadece 6. Türkiye ise listede 187 ülke arasında 85. sırada yer aldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Dünya Bankası: Sadece 6 ülke kadınlara eşit ekonomik haklar veriyor, Türkiye 85. sırada

Çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi faktörlere de bakıldı.

Dünya Bankası'na göre bu alanlarda iki cinsiyet arasında, yüzde 100 eşitliği sağlayan ülkeler sadece Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç.

85. sıradaki Türkiye'de ise bu oran % 79,38.

Kadın ve erkeklere eşit ekonomik haklar verilme oranı (Kaynak: Dünya Bankası)
ÜlkeHak eşitliği (yüzde)
Belçıka, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg, İsveç%100
Avusturya, İrlanda, Portekiz, İspanya, İngiltere%97,5
Avustralya, İzlanda, Sırbistan%96,8
Peru%95
Almanya, Mauritius%91,8
Ekvador%89,3
ABD%83,7
Türkiye%79,38
Çin%76,2
Rusya%73,1
Hindistan%71,2
Endonezya%64,3
Bangladeş%49,3
Pakistan%46,2
İran%31,2
Suudi Arabistan%25,6

Küresel düzeyde ise kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olma oranı ortalama % 75.

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