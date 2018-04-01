9 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Polis’ten alınan bilgiye göre Agamyrat Agalyyev, saat 02:00 sıralarında, misafir olarak gittiği Zet apartmanının ikinci katında bulunan ikametgahın balkonundan, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Gazimağusa Devlet Hastanesinde Agalyyev’in cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin yüksekten düşmeye bağlı olarak “göğüs, kafa ve karın travması ile gelişen iç organ yaralanması ve boyun kırılması sonucu” olduğu tespit edildi.

Polis soruşturması devam ediyor.