A Haber'den sosyal medyayı sallayan fotoğrafa ilişkin açıklama

TSK'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Hârekatı' devam ederken dün yandaş A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak'ın sınırdan yaptığı yayın sosyal medyada olay oldu. Ulak'ın başında miğfer ve yere çömelerek yayın yaptığı anlarda TRT muhabirinin rahat bir şekilde ayakta yayın yaptığı anlar tartışma yarattı.

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Medyaradar'ın haberine göre; canlı yayını gerçekleştiren A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak söz konusu tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Ulak A Haber canlı yayınında o anları şu şekilde anlattı;

"Şimdi deniliyor ki biz korkmuşuz. Bir fotoğraf karesi üzerinden A Haber'i beni hedef almak istediler. Bir adamı karalamak istiyorsanız fotoğraf kullanacaksınız. Ama gerçekler öyle değil. O sırada yoğun bir bombardıman başladı. Ve yoğun bombardıman sırasında terör örgütü yoğun havanlar atmaya başladı. TRT muhabirinin üzerinden çelik yelek var yayına bağlanmak için ayağa kalktı. O sırada tabi üzerimizden bir havan geçti. Havanın gelmesiyle birlikte büyük bir panik yaşandı. Herkes kendini yere attı. TRT ekibi de kendini yere attı. Havan sesiyle birlikte arkadaşlarımız ve benim yaşadığım panik var. Eğilerek yayın yapma gerekçemiz havanlardan korunmak.

'BENİ VE KURUMUMU KARALIYORLAR'

Fotoğrafı veren hesaplar FETÖ ve PKK'ya yakın hesaplar. Hadi onları anlıyorum. Kendisini özgür basın olarak yansıtan kurumlar ve sosyal medya hesapları nasıl bir fotoğraf üzerinden beni ve kurumumu karalıyorlar. Geçtiğimiz gün arkadaşlarımızın kaldığı otele bir saldırı oldu. Ben oradaki yayında da arkadaşlarımızı çelik yelek konusunda uyardım. İletişim Başkanlığı'nın da bu konuda önemli uyarıları var.

'HAVANIN ÜZERİNE DÜŞMESİNİ Mİ BEKLEYELİM?'

Kara harekatı başlamış 50 metre mesafedeyiz böyle bir ortamda nasıl çelik yelek ve baret giymeyeceğiz. O fotoğraf karesi üzerinden beni hedef aldılar. Herkesi sorumlu gazeteciliğe davet ediyorum. Beni en çok üzen şey, anlı şanlı haber sitelerinin bu fotoğraf üzerinden beni hedef almaları. Havanın üzerine düşmesini mi bekleyelim, bu nasıl bir anlayıştır.''