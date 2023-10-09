AB, Türkiye ile imzalanan göç anlaşmasını 'iyileştirmek' istiyor

Yunanistan, İspanya, İtalya, Kıbrıs ve Malta içişleri ve göç bakanlarının toplantısında konuşan Schinas AB'nin Tunus, Mısır veya Türkiye gibi ülkelerle "iyi ilişkiler" kurması gerektiğinin altını çizdi

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB ile Türkiye arasında göç kriziyle başa çıkmak için 2016 yılında imzalanan anlaşmanın "iyileştirilmesinden" yana olduğunu söyledi.

Cumartesi günü Selanik'te Avrupa'ya gelen göçmenlerin ana geçiş kapıları olan beş güney Akdeniz ülkesi (MED5), Yunanistan, İspanya, İtalya, Kıbrıs ve Malta içişleri ve göç bakanlarının toplantısında konuşan Schinas AB'nin "göçmenlerin geldiği veya transit geçiş yaptığı" Batı Afrika ülkeleri, Tunus, Mısır veya Türkiye gibi ülkelerle "iyi ilişkiler" kurması gerektiğinin altını çizdi.

Çarşamba günü İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen AB zirvesinde göç reformuna ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Schinas "Türkiye ile 2016 yılından bu yana göç konusunda ortaklık ilişkimiz var ve bunu mevcut koşulları da dikkate alarak yenilemek ve geliştirmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

2015 göç krizinin ardından AB, Türkiye'nin önemli bir mali destek karşılığında başta Suriyeliler olmak üzere göçmenleri topraklarında tutmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

O zaman vaat edilen 6 milyar euronun bir kısmı hâlâ ödenmemiş durumda.

'Geri dönüş oranını artırın'

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, geçen ay 2016 anlaşmasını "değiştirme" ve "uzatma" konusunda istekli olduğunu belirtmişti.

Bu konuyla ilgili 7 Aralık'ta Selanik'te üst düzey Yunan ve Türk yetkililer arasında bir toplantı yapılacak.

MED5 ülkeleri yayınladıkları ortak bildiride, Avrupa Komisyonu'na "yasadışı geçişleri durdurmak, kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak ve göçmenlerin geri dönüş oranını artırmak için üçüncü ülkelerle ortaklıklar ve anlaşmaların uygulanmasını sağlaması" çağrısında bulundu.

Bu ülkeler aynı zamanda Avrupa Sınır Gözetleme Ajansı'nın (Frontex) rolüne vurgu yaparak "bu kuruma yeterli kaynak sağlama" talebini yineledi.

Yunan yetkililer ve Frontex sık sık göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı olarak geri itilmesine katılmakla suçlanıyor.

Nisan 2022'de Frontex'in o zamanki yöneticisi Fransız Fabrice Leggeri, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) açtığı soruşturma sonrasında istifa etmek zorunda kalmıştı.