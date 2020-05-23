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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD’ye "Anlaşmaya Dön" Çağrısı

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD’ye "Anlaşmaya Dön" Çağrısı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD’ye "Anlaşmaya Dön" Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararının sorunu çözmeyeceğini belirterek, Washington yönetimine anlaşmaya dönmesi çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararından üzüntü duyduğunu kaydetti. 

Josep Borrell, anlaşmanın 2002'de yürürlüğe girdiğinden bu yana küresel silahlanma kontrolü mimarisinin temel taşlarından birini oluşturduğuna dikkati çekerek, anlaşmanın şeffaflık ve öngörülebilirlik sağladığının altını çizdi. 

Anlaşmanın Avrupa ve küresel güvenlik ile istikrara önemli katkılar sağladığını değerlendiren Borrell, "Tüm taraflar bunu fark etmeli ve anlaşmaya tam olarak uymaya devam etmeli. Anlaşmadan çekilmek sorunları çözmez ve diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamayabilir." açıklamasında bulundu.

Josep Borrell, "Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde çağrıda bulunurken, ABD'nin de kararını gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullanarak, AB'nin, bu kararın güvenliğini nasıl etkileyeceğini ve yansımalarını takip edeceğini belirtti. 

ABD'NİN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.

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