  • BIST 5.066,50
  • Altın 1079.302
  • Dolar 18.6298
  • Euro 19.8467
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

‘ABD ağır silahları teröristlere gönderdi’

» »
Ankara'nın Suriye'ye bir kara operasyonu yapma sinyali vermesi sonrasında skandal bir iddia ortaya atıldı.
‘ABD ağır silahları teröristlere gönderdi’

13 Kasım'da Suriyeli terörist Ahlam Albashir’in İstanbul'un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek 6 kişiyi öldürmesi ve 81 kişiyi de yaralamasından sonra Ankara, Suriye’deki teröristlere karşı bir hava operasyonu düzenlerken, daha sonra bunun bir kara operasyonuna da evrilebileceğine dair açıklamalar gelmişti.

Bölgede gerilimin yüksek olduğu bir dönemde şaşkınlık yaratan bir iddia terör örgütlerine yakın konumlanan yerel medyadan geldi.

IŞİD’le mücadele maskesi altında ABD’den destek alan ve bünyesinde terör örgütleri PKK/PYD/YPG’yi barındıran Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yerel medyada yer alan haberlerde ABD’nin gelişmiş silahlardan oluşan 2 askeri konvoyu SDG’nin kontrolündeki bölgeye gönderdiği öne sürüldü.

İddiaya göre 2 askeri konvoy, Irak ve Suriye arasındaki sınır kapısından geçerek terör örgütünün kontrolündeki bölgeye ulaştırıldı. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada biri 40 diğeri 90 araçtan oluşan askeri mühimmat yüklü konvoyda hava savunma sistemleri için radarlar ve silahların yer aldığı belirtildi.

Öte yandan benzer bir haberi Suriye’nin resmi haber ajansı Sana da duyurdu. Sana’daki haberde, “Amerikan işgal güçleri, Haseke'nin güneyindeki El Şedaddi'deki yasadışı üslerine gelişmiş toplar da dahil olmak üzere askeri teçhizat ve silahlar getirdi. Yerel kaynaklar Sana muhabirine, ‘Amerikan işgal güçleri, Irak'ın kuzeyindeki üslerinden gelen, gelişmiş top, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat taşıyan bir kamyon konvoyunu Haseke'nin güneyindeki El Şeddadi'deki üslerine getirdi’ dedi” ifadesi kullanıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suikast girişiminden kurtulmuştu… Eski Arjantin lideri Cristina Fernandez de Kirchner’e hapis cezası07 Aralık 2022 Çarşamba 11:05
  • ABD’de 40 bin kişiyi etkileyen saldırı! FBI devreye girdi06 Aralık 2022 Salı 14:34
  • Erdoğan ile Sisi’nin tokalaşmasıyla ilgili ABD’den dikkat çeken analiz05 Aralık 2022 Pazartesi 14:50
  • ABD, Umman Körfezi’nde durdurduğu gemide tonlarca patlayıcı buldu03 Aralık 2022 Cumartesi 23:19
  • ABD 750 milyon dolarlık hayalet uçağı tanıttı: Bugüne kadar en gelişmişi03 Aralık 2022 Cumartesi 20:01
  • Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında02 Aralık 2022 Cuma 13:39
  • ABD ve Fransa 2016 Askeri İş Birliği Mutabakatını Yeniledi01 Aralık 2022 Perşembe 13:03
  • Binlerce metre yüksekte uçağın kapısını açmaya çalıştı: ‘Bunu yapmamı İsa istedi’29 Kasım 2022 Salı 23:51
  • Birçok ülke ABD’ye giden vatandaşlarını ‘silahlı şiddet’ olaylarına karşı uyarıyor28 Kasım 2022 Pazartesi 13:26
  • New York Times: Ukrayna’ya silah gönderen ABD ve NATO zorlanıyor27 Kasım 2022 Pazar 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti