‘ABD ağır silahları teröristlere gönderdi’

Ankara'nın Suriye'ye bir kara operasyonu yapma sinyali vermesi sonrasında skandal bir iddia ortaya atıldı.

13 Kasım'da Suriyeli terörist Ahlam Albashir’in İstanbul'un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek 6 kişiyi öldürmesi ve 81 kişiyi de yaralamasından sonra Ankara, Suriye’deki teröristlere karşı bir hava operasyonu düzenlerken, daha sonra bunun bir kara operasyonuna da evrilebileceğine dair açıklamalar gelmişti.

Bölgede gerilimin yüksek olduğu bir dönemde şaşkınlık yaratan bir iddia terör örgütlerine yakın konumlanan yerel medyadan geldi.

IŞİD’le mücadele maskesi altında ABD’den destek alan ve bünyesinde terör örgütleri PKK/PYD/YPG’yi barındıran Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yerel medyada yer alan haberlerde ABD’nin gelişmiş silahlardan oluşan 2 askeri konvoyu SDG’nin kontrolündeki bölgeye gönderdiği öne sürüldü.

İddiaya göre 2 askeri konvoy, Irak ve Suriye arasındaki sınır kapısından geçerek terör örgütünün kontrolündeki bölgeye ulaştırıldı. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada biri 40 diğeri 90 araçtan oluşan askeri mühimmat yüklü konvoyda hava savunma sistemleri için radarlar ve silahların yer aldığı belirtildi.

Öte yandan benzer bir haberi Suriye’nin resmi haber ajansı Sana da duyurdu. Sana’daki haberde, “Amerikan işgal güçleri, Haseke'nin güneyindeki El Şedaddi'deki yasadışı üslerine gelişmiş toplar da dahil olmak üzere askeri teçhizat ve silahlar getirdi. Yerel kaynaklar Sana muhabirine, ‘Amerikan işgal güçleri, Irak'ın kuzeyindeki üslerinden gelen, gelişmiş top, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat taşıyan bir kamyon konvoyunu Haseke'nin güneyindeki El Şeddadi'deki üslerine getirdi’ dedi” ifadesi kullanıldı.