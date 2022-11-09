ABD ara seçimleri: Z Kuşağı ilk kez Kongre'ye girdi

ABD ara seçimlerinde Kongre’ye ilk kez Z Kuşağı’ndan bir siyasetçi girdi.

25 yaşındaki Demokrat Parti üyesi Maxwell Frost, Florida’nın liberal eğilimli 10. seçim bölgesinden Temsilciler Meclisi’ne aday olmuştu.

Seçim zaferi sosyal medyada büyük yankı bulan Frost, “Floridalılar, Z Kuşağı ve daha güzel bir geleceğe inanan herkes adına tarih yazdık” dedi.

1990’ların ortaları ve 2010’ların başları arasında doğanlar, Z Kuşağı olarak tanımlanıyor.

25 yaşındaki Demokrat Parti üyesi Maxwell Frost, Florida’nın liberal eğilimli 10. seçim bölgesinden Temsilciler Meclisi’ne aday olmuştu.

Seçim zaferi sosyal medyada büyük yankı bulan Frost, “Floridalılar, Z Kuşağı ve daha güzel bir geleceğe inanan herkes adına tarih yazdık” dedi.

1990’ların ortaları ve 2010’ların başları arasında doğanlar, Z Kuşağı olarak tanımlanıyor.