  • BIST 4.360,96
  • Altın 1017.139
  • Dolar 18.5429
  • Euro 18.564
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

ABD ara seçimleri: Z Kuşağı ilk kez Kongre'ye girdi

» »
ABD ara seçimlerinde Kongre’ye ilk kez Z Kuşağı’ndan bir siyasetçi girdi.
ABD ara seçimleri: Z Kuşağı ilk kez Kongre'ye girdi

25 yaşındaki Demokrat Parti üyesi Maxwell Frost, Florida’nın liberal eğilimli 10. seçim bölgesinden Temsilciler Meclisi’ne aday olmuştu.

Seçim zaferi sosyal medyada büyük yankı bulan Frost, “Floridalılar, Z Kuşağı ve daha güzel bir geleceğe inanan herkes adına tarih yazdık” dedi.

1990’ların ortaları ve 2010’ların başları arasında doğanlar, Z Kuşağı olarak tanımlanıyor.

25 yaşındaki Demokrat Parti üyesi Maxwell Frost, Florida’nın liberal eğilimli 10. seçim bölgesinden Temsilciler Meclisi’ne aday olmuştu.

Seçim zaferi sosyal medyada büyük yankı bulan Frost, “Floridalılar, Z Kuşağı ve daha güzel bir geleceğe inanan herkes adına tarih yazdık” dedi.

1990’ların ortaları ve 2010’ların başları arasında doğanlar, Z Kuşağı olarak tanımlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya ile gizli görüşme iddiasına dair ABD’den net açıklama08 Kasım 2022 Salı 14:30
  • Trump: 15 Kasım’da “büyük bir duyuru” yapacağım08 Kasım 2022 Salı 12:58
  • Müthiş iddia: Kapalı kapılar arkasında Rusya-ABD görüştü07 Kasım 2022 Pazartesi 22:18
  • ABD’li büyükelçiden Türkiye-Yunanistan savaşı yorumu: Washington’ın pozisyonunu söyledi07 Kasım 2022 Pazartesi 19:48
  • Washington Post: ABD gizlice Zelenskiy’e baskı yapıyor06 Kasım 2022 Pazar 22:42
  • ABD eski başkanı Obama, Dr. Öz’ü hedef aldı: Kürsüden çok sert konuştu06 Kasım 2022 Pazar 15:21
  • ABD ile Rusya arasında şimdi de ‘penis’ krizi çıktı05 Kasım 2022 Cumartesi 20:42
  • ABD’de piyango ödülü 1,5 miyar dolara yükseldi05 Kasım 2022 Cumartesi 14:51
  • Fed: ABD’de Enflasyon Kabul Edilemez Derecede Yüksek Devam Ediyor05 Kasım 2022 Cumartesi 09:55
  • Sadece ünlüler ya da zenginler girebiliyor… Özel gece kulübünün dansçısı yaşadıklarını anlattı04 Kasım 2022 Cuma 23:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti