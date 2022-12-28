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ABD Başkanı Biden’dan uçuşları iptal edilen binlerce yolcuya mesaj

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle uçuşları iptal olan binlerce kişiyi Ulaştırma Bakanlığına yönlendirdi.
ABD Başkanı Biden’dan uçuşları iptal edilen binlerce yolcuya mesaj

Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Noel tatili boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce uçuşun iptal edildiğini belirten Biden, hava yolu şirketlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi için çabaladıklarını kaydetti.

Biden, iptallerden etkilenen yolcuların, hava yolu şirketlerinden geri ödeme alıp alamayacaklarını kontrol edebilmeleri için ise Ulaştırma Bakanlığının ilgili sitesini paylaştı.

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Uçuş takip sitesi FlightAware’e göre, sadece bugün hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatlarda 2 bin 998 uçuş iptal edilirken, 3 bin 634 uçuş ise gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Rötar yapan hava yolu firmalarının peronlarında on binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

ABD’nin doğu eyaletlerinde etkisini artıran soğuk hava şartları nedeniyle hava yolundaki aksamaların devam etmesi bekleniyor.

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