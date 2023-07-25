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ABD Güney Kore'ye nükleer denizaltı gönderdi, Kuzey Kore füze denemeleriyle karşılık verdi

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ABD'nin bir hafta içerisinde ikinci kez bölgeye nükleer denizaltı göndermesinin ardından, Kuzey Kore'nin iki adet balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.
ABD Güney Kore'ye nükleer denizaltı gönderdi, Kuzey Kore füze denemeleriyle karşılık verdi

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, ABD’nin nükleer denizaltısının Güney’deki donanma üssüne ulaşmasından saatler sonra iki balistik füzenin Kuzey Kore’den fırlatıldığı ve ülkenin doğu kıyısının açıklarında denize düştüğü belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin füze denemelerini doğruladı.

USS Annapolis adlı denizaltının Güney Kore’nin Jeju Adaları'na ulaştığı açıklandı.

Washington, Pyongyang yönetiminin füze denemeleri hakkında müttefikleriyle koordinasyon içerisinde olduğunu açıkladı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada füzelerin Amerikan ordusu personeli ya da müttefik güçler için herhangi bir tehlike arz etmediği de belirtildi.

ABD, 42 yıl aradan sonra, 18 Temmuz'da USS Kentucky adlı denizaltıyı Güney Kore sularına göndererek bölgedeki gerilimi artırmıştı.

Geçen hafta bu gelişme üzerine Kuzey Kore bir kez daha balistik füze denemesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore hem Güney Kore'yi hedef alabilecek taktik nükleer silahlar hem de ABD anakarasına erişebilecek uzun menzilli füzeler geliştiriyor.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırması ise gerilimi daha da yükseltiyor.

ABD daha önce imzaladığı bir anlaşmayla Güney Kore'yi savunma taahhüdünde bulunmuş ve bu yolda gerekirse nükleer silah kullanma sözü vermişti.

Ancak Güney Kore'de bazı çevreler ABD'nin taahhüdünü sorgulamaya başlamış ve ülkenin kendi nükleer silah programını geliştirmesi çağrısı yapmıştı.

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