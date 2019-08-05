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ABD heyeti Ankara'da: 'Güvenli bölge' görüşmeleri başladı

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Milli Savunma Bakanlığı, ABD heyeti ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi için görüşmelerin başladığını duyurdu.
ABD heyeti Ankara'da: 'Güvenli bölge' görüşmeleri başladı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler saat 10.00'da başladı." ifadeleri yer aldı. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy geçen hafta yaptığı açıklamada "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" demişti. 

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 22 Temmuz'da 'güvenli bölge' oluşturulması konusunda görüşmeler yürütmek amacıyla Türkiye'ye gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Burada adeta Menbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini ediniyoruz" tepkisini göstermişti.

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