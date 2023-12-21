  • BIST 7663.5
  • Altın 1907.168
  • Dolar 29.1557
  • Euro 32.0077
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

ABD ile Venezuela arasında 10 Amerikalı mahkum ile Maduro'ya yakın iş insanı takas edildi

» »
ABD ile Venezuela arasında gerçekleştirilen mahkum takasında, 10 Amerikan vatandaşına karşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Alex Saab takas edildi.
ABD ile Venezuela arasında 10 Amerikalı mahkum ile Maduro'ya yakın iş insanı takas edildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD ile Maduro yönetimi arasında varılan anlaşma uyarınca Venezuela'da hapiste tutulan 10 ABD'li serbest bırakıldı.

Beyaz Saray ayrıca, ABD'de hakkında hukuki süreç yürütülen Leonard Glenn Francis adlı Malezyalı iş insanının da ABD'ye iade edildiğini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde Teksas'taki Joint Base San Antonio Havalimanı'na ulaşan Amerikalılar, ülkelerine döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Washington yönetimi de söz konusu takas anlaşması uyarınca Maduro'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Saab'ı serbest bıraktı. Caracas'ta törenle karşılanan Saab ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Maduro'nun, söz konusu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu kaydettiği bildirildi.

Alex Saab hakkında yolsuzluk suçlamasıyla ABD'de dava açılmış, savcılık Saab aleyhinde çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı. Saab, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

ABD yönetimi uzun süre Maduro yönetiminin meşruiyetini tanımadığını ilan etmiş ve muhalif Juan Guaido'yu tanıdığını duyurmuştu.

Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkiler yumuşamaya başlamış, Maduro 2024'te ülkesinde bağımsız seçimler düzenleyeceğine söz vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Gazze'nin kontrolünü Abbas'a devretme arayışında15 Aralık 2023 Cuma 22:01
  • ABD'li yetkililerden İsrail tepkisi: "Biz de bu katliamın suç ortağıyız"15 Aralık 2023 Cuma 11:55
  • ABD’de iki kişi 3 bin 600 kuşu öldürmekle yargılanıyor14 Aralık 2023 Perşembe 19:59
  • Biden'dan Ukrayna'ya tam destek: Ek bütçeye dikkat çekti13 Aralık 2023 Çarşamba 22:05
  • Tesla 2 milyondan fazla aracını geri çağıracak13 Aralık 2023 Çarşamba 21:22
  • NASA astronotunun 8 ay önce uzayda kaybettiği minik domates bulundu12 Aralık 2023 Salı 20:05
  • ABD Başkanı Biden, İsrail'e askeri desteği sürdürmekte kararlı12 Aralık 2023 Salı 11:11
  • ABD'lilerin yüzde 80'i Biden'ın barışa hizmet etmediğini düşünüyor11 Aralık 2023 Pazartesi 11:19
  • ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden: Beni öldürmeye çalışıyorlar09 Aralık 2023 Cumartesi 14:53
  • ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'a 9 suçlama yöneltildi08 Aralık 2023 Cuma 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti