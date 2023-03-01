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ABD: Rusya nükleer silah yarışına girebilecek durumda değil

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ABD: Rusya nükleer silah yarışına girebilecek durumda değil
ABD: Rusya nükleer silah yarışına girebilecek durumda değil

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Kahl, Savunma Bakanlığı Başmüfettişi Robery Storch ve ABD Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Douglas Sims ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde Ukrayna’ya verilen silahların denetimlerine ilişkin bir oturumda konuştu.

Yetkililer, gece görüş dürbünleri gibi bazı küçük ekipman dışında ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silahların amaçları dışında kullanıldığına veya başka ellere düştüğüne dair bir emare olmadığını iddia etti.

“RUSYA SINIRSIZ BİR NÜKLEER SİLAH YARIŞINA GİRECEK POZİSYONDA DEĞİL”

ABD yönetiminin, Moskova’nın iki ülke arasında 2011’de yenilenen Yeni START Antlaşmasını askıya almasına ilişkin bir soruyu değerlendiren Kahl, Rusya’nın antlaşmadan çekilmek yerine antlaşmayı askıya almasını “ilginç” olarak niteledi.

Kahl, Moskova’nın tamamen çekilme yerine askıya almayı tercih etmesinin, atılan adımın ABD yönetimi üzerine etkisi olmayacağının göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Nükleer istikrarın ABD ve dünya için önemli olduğuna vurgu yapan Kahl, “Ancak dürüst olmak gerekirse Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek pozisyonda değil. Özellikle de savaşın orduya getirdiği yük, ihracat kontrollerine yönelik yaptırımları dikkate aldığımızda bunun için paraları yok. Bunun, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in) bazı retorik manşetler üretme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Pratikte durumu değiştirmedi.” yorumunu yaptı.

ABD'li müsteşar diğer taraftan Rusya’nın elinde çok fazla nükleer silah bulunduğunu ve bu kapasitenin Rusya’yı tehlikeli hale getirdiğini dile getirdi.

Rusya’yı en üst seviyede nükleer silah kullanmaya karşı uyardıklarını belirten Kahl, “Nükleer silahın herhangi bir şekilde kullanımının dünyayı değiştiren bir adım olacağını ve Rusya’nın şimdiye dek görebileceği en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağını açıkça belirttik. Ayrıca, Rusya o eşiği atlarsa şu anda tabi olduğumuz pek çok sınırlama ortadan kalkmış olacak. Ancak iyi haber şu ki Rusya’nın bunu yapacağına ihtimal vermiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’NİN UKRAYNA’YA F-16 VERMESİ

ABD’nin Ukrayna ordusuna F-16 savaş uçağı vermesi ve Ukraynalı pilotların ABD yapımı uçaklar için eğitilmesi konusundaki sorulara yanıt veren Kahl, en iyimser durumda bile bir F-16’nın tedarik sürecinin 18 aydan fazla zaman aldığını, dolayısıyla bu uçakların verilmesine karar verilmeden pilotların eğitilmesinin süreden tasarruf olmayacağını söyledi.

Kahl, ayrıca verilse bile F-16 filolarının milyarlarca dolarlık maliyeti olacağını ve bunun Ukrayna için ayrılan güvenlik yardım kaynaklarını tüketeceğini ifade etti.

PENTAGON’DAN ÇİN-RUSYA AÇIKLAMASI

Çin’in Ukrayna-Rusya savaşında Rusya’ya silah desteği verme ihtimali son günlerde Washington'da gündemin önemli başlıklarından biri ancak yönetimin elinde Pekin’e karşı yaptırımlardan başka bir seçenek görünmüyor.

ABD yönetimi kapalı kapılar ardında ve kamuoyu önünde Rusya’ya silah vermesinin ağır sonuçları olacağı konusunda Pekin yönetimini uyarıyor.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Çin'in Rusya’ya silah verme konusunda adım attığını henüz görmediklerini ancak Pekin’i caydırmak için uyardıklarını dile getirdi.

Ryder, Çin’in olası silah transferlerine karşı askeri bir adım atıp atmayacaklarını söylemedi.

AA muhabirinin, “Dışişleri ve Beyaz Saray, Çin’in Rusya’ya yardım etmesinin sonuçları olacağını söylüyor ve yaptırımları kastediyorlar. Bu caydırma çabasında Savunma Bakanlığının oynayabileceği bir rol var mı?” sorusuna Ryder, “Bu aşamada odaklandığımız nokta Ukrayna’ya verdiği mücadelede yardım etmek. Savunma Bakanlığının rolü budur. Dışişleri Bakanlığı bu konuda diplomatik angajmanlar yürütüyor.” yanıtını verdi.

Çin'in Rusya'ya yardımının savaşı uzatacağını ve masum insanların ölmesine neden olacağını söyleyen Ryder, yaptırımların işe yaramaması durumunda askeri bir alternatifin söz konusu olup olmayacağı konusunda yorum yapmadı.

Yaptırımların Çin’i Rusya’ya silah vermekten caydırmaya yetip yetmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren ABD'li general, şu ifadeleri kullandı:

“ABD'nin elinde, bu savaş boyunca uluslararası toplumla birlikte, sizin de belirttiğiniz gibi yaptırımlar dahil çok fazla araç ve eylem var ama burada soru şu: Çin kendini Ukrayna’yı ülke olarak ortadan kaldırmayı ve masum insanları öldürmeyi amaçlayan kampta mı görmek istiyor yoksa her ülkenin egemenliğine saygı gösterdikleri yönündeki açıklamalarının gereğini mi yapacak?”

ABD yönetimi İran’ı da Rusya silah vermemesi konusunda uyarmıştı ancak İran’ın Rus ordusuna verdiği binlerce insansız hava aracına karşılık Washington, İran’ın ilgili şirket, kurum ve yetkililere yaptırım uygulamanın ötesinde adım atmamıştı.

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