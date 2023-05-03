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ABD ve İngilizlerden mesaj: Rus oligarklara yardımcı olan Kıbrıslılar kovuşturulmalı

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Amerikalılar ve İngilizlerin, herhangi bir zaman kaybı olmadan Rus oligarklara yardımcı olan Kıbrıslıların kovuşturulmasını ileriye götürmesi yönünde Rum makamlara mesaj gönderdi.
ABD ve İngilizlerden mesaj: Rus oligarklara yardımcı olan Kıbrıslılar kovuşturulmalı

ABD ve İngiltere’nin Rus oligarklarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle bazı Kıbrıslı Rum özel ve tüzel kişileri yaptırım listesine alması konusundaki gelişmeler Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi “Kıbrıslıların Kovuşturulması Başladı-Amerikalılar ile İngilizlerin Kıbrıs Makamlarına Yönelik Yaptırımlar Konusundaki Mesajı” başlıklı haberinde diplomatik kaynaklara dayanarak Amerikalılar ve İngilizlerin, herhangi bir zaman kaybı olmadan Rus oligarklara yardımcı olan Kıbrıslıların kovuşturulmasını ileriye götürmesi yönünde Rum makamlara mesaj gönderdiğini yazdı.

Gazete, bu mesajın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in listeye dahil edilen kişi veya şirketlerin isimlerine ilişkin bilgi talebinin ardından geldiğine dikkat çekti.

Amerikalılar ve İngilizlerin ayrıca Başsavcının, kovuşturma rolünün sınırlı olmaması ve devlet danışmanı olmaktan çıkması gerektiğini düşündüğünü yazan gazete, bu nedenden dolayı da rollerin ayrılması ve Başsavcının sadece cezai kovuşturmalarda yetki sahibi olması tavsiyesinde bulunduklarını belirtti.

Gazete, Amerikalı ve İngilizlerin, Rum Yönetimi’ne başka şirketler ve kişilerin de listeye dahil edileceği şeklinde bilgi verdiğini de yazdı.

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