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ABD ve Rusya arasında büyük ses getiren esir takası

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Dünyada "Ölüm Taciri” olarak tanınan ve Hollywood filmlerine dahi konu olan Rus silah tüccarı Viktor Bout’un ABD tarafından serbest bırakılması olay yarattı.
ABD ve Rusya arasında büyük ses getiren esir takası

ABD ile Rusya arasında yapılan tutuklu takasında, Rusya’nın ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner’ı, ABD’nin de Rus silah tüccarı Viktor Bout’u serbest bırakması uluslararası kamuoyunda büyük ses getirdi.

“Ölüm Taciri” olarak dünya çapında tanınan Viktor Bout'un serbest kalması, “ABD', Rusya'ya boyun eğdi” eleştirilerine yol açtı. CNN televizyonu, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle 2012'de ABD'de 25 yıl hapis cezası alan 55 yaşındaki Bout'un Rusya lideri Putin için neden bu kadar önemli olduğuna dair bir analiz yayınladı.

Analizde, Griner’ın sadece uyuşturucu bulundurmaktan, Viktor Bout’un ise dünya çapında bir silah şebekesini yönetmekten suçlu bulunduğu belirtildi.

RUS TELEVİZYONLARI CANLI YAYINLADI

Dün gece Moskova'ya ulaşan ve uçaktan inişi Rus televizyonlarında canlı yayınlanan Bout, annesine ve eşine sarılarak “Gecenin bir yarısı beni uyandırıp eşyalarını topla dediler” dedi.

Eski bir Sovyet askeri olan Bout, dünyanın en önde gelen silah tacirlerinden biri olarak niteleniyordu. ABD'nin 2008'de Tayland'da düzenlediği operasyonla yakalanan Bout, hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve yasal taşımacılık işi yaptığını savunmuştu. Ancak 2012'de ABD'de çıkarıldığı mahkemede “teröristlere füze sağlayarak “ABD'lileri öldürmeye teşebbüsten” 25 yıl hapis cezası aldı.

Bout'un Kolombiya'daki FARC örgütüne, Afrika'ya, hatta El Kaide ve Taliban'a silah sattığı iddia edildi.

Bout ise ABD'nin siyasi amaçlarla kendisini hedef aldığını savundu, Rus yönetimi de Bout'un serbest kalması için sonuna kadar savaşacağı sözü verdi. Bir dönem dünya gündeminden düşmeyen Bout, Hollywood'un da dikkatini çekmiş, hikayesi 2005'te Nicolas Cage ve Jared Leto'nun rol aldığı Savaş Tanrısı filmine de konu olmuştu.

PUTİN YILLARDIR BIRAKILMASI İÇİN ÇABA HARCIYORDU

CNN, Bout'un Rusya için çok önemli bir isim olduğuna, Rusya lideri Vladimir Putin'in serbest kalması için yıllardır büyük çaba harcadığını yazdı. Dünyada önemli siyasi figürlere yakın bir isim olduğu belirtilen Bout'un eski bir asker olarak Rus istihbaratına çok yakın olduğuna, Rus devletinin çıkarları doğrultusunda dünyaya silah ticareti yaptığına dikkat çekildi.

Analizde, birçok Rus'un kahraman olarak gördüğü Bout'un serbest kalmasının, Rus devleti için yıllardır bir prestij meselesine döndüğü de kaydedildi.

ABD’li basketbolcu Brittney Griner, şubatta Rusya’da uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble para cezasına çarptırmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Birkaç dakika önce Brittney Griner ile telefonda görüştüm. Güvende ve şu an evine geliyor” ifadelerini kullandı.

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