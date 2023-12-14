  • BIST 7813.4
  • Altın 1891.161
  • Dolar 28.9517
  • Euro 31.877
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

ABD’de iki kişi 3 bin 600 kuşu öldürmekle yargılanıyor

» »
ABD’de, aralarında kelkartal ve kayakartallarının da bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kuşu öldüren Simon Paul ve Travis John Branson yargılanıyor.
ABD’de iki kişi 3 bin 600 kuşu öldürmekle yargılanıyor

İkili, kartal avlanmasını yasaklayan ve kartalların korunmasını düzenleyen yasayı ihlal etmek ve kaçakçılıkla suçlanıyor.

BBC’nin haberine göre Branson, kuşları öldürdüğünü övünerek anlattığı ve kuş tüylerini de ciddi nakit paralar karşılığında sattığını söylediği mesajlar da atmış. Telefonundaki bu mesajlar iddianamede de yer aldı.

İddianameye göre zanlılar, kuşları çekebilmek için geyik ölüsünü yere sermiş ve kuşların oraya gelmelerini sağlamış.

Savcılar, iki ismin başka hangi türden kuşları öldürdüğüne dair detay paylaşmadı.

ABD’nin ulusal kuşu

Kelkartal, ABD’nin ulusal kuşu ve hem para biriminde hem de ulusal armada yer alıyor.

ABD Balık ve Yaban Hayat Hizmetleri Dairesi’ne göre, 1963’te sadece 417 kelkartalın var olduğu biliniyordu. Ancak koruma çabaları güçlü bir dönüşüm sağladı ve kuş artık tehlikedeki türler arasında sayılmıyor.

Kaçakçılık en fazla beş yıl hapis cezasını beraberinde getirirken, Kartal Koruma Yasası’nın ihlalleri bir yıl hapis ve idari para cezaları ile cezalandırılabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden: Beni öldürmeye çalışıyorlar09 Aralık 2023 Cumartesi 14:53
  • ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'a 9 suçlama yöneltildi08 Aralık 2023 Cuma 18:07
  • ABD'den Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık askeri yardım07 Aralık 2023 Perşembe 16:15
  • Banka kayıtları paylaşıldı: Biden ailesine yolsuzluk suçlaması06 Aralık 2023 Çarşamba 19:38
  • Trump: Yeniden seçilirsem ‘ilk gün hariç’ diktatör olmayacağım06 Aralık 2023 Çarşamba 18:34
  • ABD İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi06 Aralık 2023 Çarşamba 18:09
  • ABD Temsilciler Meclisi komitesi, Biden ailesini yolsuzlukla suçladı05 Aralık 2023 Salı 20:04
  • ABD'de "daha fazla izlenmek" için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a 6 ay hapis cezası05 Aralık 2023 Salı 15:14
  • ABD'li Senatör Sanders'dan İsrail'e 10,1 milyar dolarlık yardıma itiraz05 Aralık 2023 Salı 10:24
  • The Weeknd'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım02 Aralık 2023 Cumartesi 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti