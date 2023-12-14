ABD’de iki kişi 3 bin 600 kuşu öldürmekle yargılanıyor

ABD’de, aralarında kelkartal ve kayakartallarının da bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kuşu öldüren Simon Paul ve Travis John Branson yargılanıyor.

İkili, kartal avlanmasını yasaklayan ve kartalların korunmasını düzenleyen yasayı ihlal etmek ve kaçakçılıkla suçlanıyor.

BBC’nin haberine göre Branson, kuşları öldürdüğünü övünerek anlattığı ve kuş tüylerini de ciddi nakit paralar karşılığında sattığını söylediği mesajlar da atmış. Telefonundaki bu mesajlar iddianamede de yer aldı.

İddianameye göre zanlılar, kuşları çekebilmek için geyik ölüsünü yere sermiş ve kuşların oraya gelmelerini sağlamış.

Savcılar, iki ismin başka hangi türden kuşları öldürdüğüne dair detay paylaşmadı.

ABD’nin ulusal kuşu

Kelkartal, ABD’nin ulusal kuşu ve hem para biriminde hem de ulusal armada yer alıyor.

ABD Balık ve Yaban Hayat Hizmetleri Dairesi’ne göre, 1963’te sadece 417 kelkartalın var olduğu biliniyordu. Ancak koruma çabaları güçlü bir dönüşüm sağladı ve kuş artık tehlikedeki türler arasında sayılmıyor.

Kaçakçılık en fazla beş yıl hapis cezasını beraberinde getirirken, Kartal Koruma Yasası’nın ihlalleri bir yıl hapis ve idari para cezaları ile cezalandırılabilir.