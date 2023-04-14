  • BIST 5.154,38
  • Altın 1268.18
  • Dolar 19.3737
  • Euro 21.438
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da korkutan deprem...

ABD’de kriz yaratmıştı! Askeri belgeleri sızdıran kişi ortaya çıktı

» »
ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa eden kişinin, Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira olduğu açıklandı.
ABD’de kriz yaratmıştı! Askeri belgeleri sızdıran kişi ortaya çıktı

New York Times (NYT) tarafından yapılan araştırmada, çevrim içi bir grubun lideri olduğu anlaşılan 21 yaşındaki Teixerira’nın ABD ordusuna ait bilgileri bu grupta paylaştığı belirtildi.

İnternete sızdırılan belgelerde, Rusya ile savaşta olan Ukrayna’nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği ifade edildi.

Teixeira’nın gizli belgeleri, Thug Shaker Central isimli çevrim içi grupta, farklı ülkelerden çoğu 20-30 yaş arası 25 aktif üyeyle paylaştığı kaydedildi.

Habere göre, federal müfettişler, Teixeira’nın aylar öncesinden başlayarak söz konusu sohbet grubunun platformuna yüzlerce sayfalık istihbarat brifinglerini yüklediği ve grup üyelerine dünyadaki olaylardan haberdar olmanın önemi konusunda dersler verdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı basın açıklamasında, “Bugün Adalet Bakanlığı, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının bir çalışanı olan Jack Teixeira’yı, gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına aldı.” ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen gözaltı işleminin “olaysız şekilde” sonuçlandığını aktaran Garland, davanın Massachusetts Bölge Mahkemesinde görüleceğini bildirdi.

Garland, FBI’ya, Adalet Bakanlığı savcılarına ve Savunma Bakanlığına “davayla ilgili gayretli çalışmaları için” teşekkür ederken, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık bir çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Daha önce, Pentagon’u sarsan sızıntılardan “endişelendiğini” ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, Dublin ziyaretinde gazetecilere verdiği demeçte, “Bildiğiniz gibi, istihbarat topluluğu ve Adalet Bakanlığı ile tam kapsamlı bir soruşturma sürüyor ve sonuca yaklaşıyorlar.” demişti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika’da 18 çukurdan 20’den fazla ceset çıkarıldı12 Nisan 2023 Çarşamba 12:25
  • Biden ve Trump’ın evinden çıkan “gizli belgeler” incelenecek12 Nisan 2023 Çarşamba 11:16
  • Trump’tan en yakın rakibine uyarı11 Nisan 2023 Salı 13:19
  • ABD’de gizli belge skandalı! Soruşturma başlatıldı11 Nisan 2023 Salı 09:35
  • Biden’dan başkanlık seçimi açıklaması10 Nisan 2023 Pazartesi 18:29
  • 5 soruda Trump hakkındaki ceza davası: Suçlamalar neler, hüküm giyerse başkan adayı olabilir mi?09 Nisan 2023 Pazar 12:47
  • ABD Türkiye'nin Rusya ile ticaret verilerinin düşmesini bekliyor: 'Takipteyiz'09 Nisan 2023 Pazar 12:19
  • Biden, Rusya kaynaklı “ulusal acil durum”u uzatma kararı aldı08 Nisan 2023 Cumartesi 10:27
  • Biden yönetimi, Afganistan’dan çekilme sürecindeki sorunlar nedeniyle Trump’ı suçladı07 Nisan 2023 Cuma 13:21
  • Trump’ın eşi ortada yok: Sessizliğini koruyor06 Nisan 2023 Perşembe 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti