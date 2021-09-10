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ABD’den Taliban’a övgü: İş birliğine açık ve profesyonel

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Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, dün Afganistan'dan Katar'a yapılan ilk uluslararası ticari uçuş öncesinde Taliban'ın gösterdiği tavrı övdü.
ABD’den Taliban’a övgü: İş birliğine açık ve profesyonel

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, dün Afganistan'dan Katar'a yapılan ilk uluslararası ticari uçuş öncesinde Taliban'ın gösterdiği tavrı övdü.

Sözcü Horne, Katar Havayolları ile Kabil'den Doha'ya yapılan ve yaklaşık 200 kişinin tahliye edildiği uçuşu yeni rejimle atılan "ilk olumlu adım" olarak niteledi.

"Taliban, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan Amerikan vatandaşlarının ve yasal kalıcı oturum iznine sahip olanların ayrılmasını kolaylaştırmada işbirliğine açık davrandı" diyen Horne "Esneklik gösterdiler, bu girişimde kendileriyle kurduğumuz ilişkilerde iş ciddiyetine uygun ve profesyoneldiler" ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Sözcüsü Horne, Katar'a da desteğinden dolayı teşekkür etti.

Reuters'in haberine göre yaklaşık 200 kişiyi taşıyan uçakta başta ABD, Kanada, Ukrayna, Almanya ve İngiltere toplam 113 yabancı ülke vatandaşı bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price Twitter hesabından yaptığı açıklamada 39 kişinin uçuşa davet edildiğini, 10 ABD vatandaşı ve 11 Yeşil Kart sahibinin uçakta olduğunu doğruladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı da çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 15 Alman vatandaşının uçakta bulunduğunu açıkladı.

Katar Özel Temsilcisi Büyükelçi Mutlak bin Mecid el Kahtani Cuma günü de 200 kişinin Afganistan'ı terk edeceğini söyledi.

Ziviler Evakuierungsflug aus Afghanistan | Landung in Doha

Yüzden fazla ABD vatandaşı Afganistan'da kalıyor

ABD'den daha önce yapılan açıklamalarda Ağustos ayında tamamlanan çekilme sonrasında yüzden biraz fazla ABD vatandaşının Afganistan'da kalmayı sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Price kalan vatandaşların büyük çoğunluğunun Afganistan ile bağlar kurduğunu ve gitmekle kalmak arasında "acı verici" bir karar vermeye çalıştıklarını söylemişti. Price bu kişiler için ABD'ye dönme imkanının kaybolmadığını, gelecek yıl fikir değiştirecek olurlarsa yine dönebileceklerini belirtmişti.

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