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AB’den Polonya ve Macaristan’a tepki

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Avrupa Birliği (AB), Polonya ve Macaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ve gıda ürünleri ithalatını yasaklama kararlarının kabul edilemeyeceğini bildirdi.
AB’den Polonya ve Macaristan’a tepki

AB Komisyonunun tarım ve ticaretten sorumlu sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, Polonya ve Macaristan’ın Ukrayna’dan tahıl ithalatını yasaklama girişimlerini duyurmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Polonya ve Macaristan’ın yasakla ilgili açıklamalarını yakından takip ettiklerine dikkati çeken Ferrer, “Ticaret politikası AB’nin özel yetkisindedir. Bu nedenle, tek taraflı eylemler kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Ferrer, özellikle zor zamanlarda AB içindeki bütün kararları koordine etmenin ve uyumlu hale getirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasıyla önemli miktarda Ukrayna tahıl ve gıda ürünü Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Bu durumdan özellikle bölge ülkelerindeki yerel üreticiler şikayetçi oluyordu.

Polonya ve Macaristan’da çiftçiler uzun süredir Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini istiyordu. Özellikle Polonya’da çiftçiler bu konuda sıklıkla protestolar düzenliyordu.

İki ülke, dün, Ukrayna’dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı aldı.

Polonya, söz konusu ürünlerin transit geçişine de izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yasak kapsamındaki ürünler listesinde tahıl, şeker, süt ve süt ürünleri yer alıyor.

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