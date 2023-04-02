  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

ABD’lilerin yarısı Trump’ın yargılanmasını istiyor

» »
ABD'de yapılan bir ankette halkın yüzde 45'inin, eski Başkan Donald Trump'ın, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödemesiyle ilgili jüri tarafından suçlu bulunmasını istediği ortaya çıktı.
ABD’lilerin yarısı Trump’ın yargılanmasını istiyor

ABC News/Ipsos’un yaptığı ankete göre, ABD halkının yarıya yakını Trump’ın suçlu olduğunu düşünüyor.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 45’i söz konusu davada Trump’ın suçlanması gerektiğini düşünürken, yüzde 32’si ise suçlamalara karşı çıktı. Katılımcıların yüzde 23’ü de suçlamalar konusunda bilgisi olmadığını ifade etti.

Parti temelinde ise Demokratların yüzde 88’i, Manhattan Başsavcılığının soruşturmasıyla ilgili Trump’ın ceza alması gerektiğini söylerken, Cumhuriyetçi partili katılımcıların yüzde 62’si suçlamalara karşı çıktı.

Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 16’sı, Trump’ın, kendisine yöneltilen suçlamalardan ceza alabileceğini ifade ederken, geri kalan yüzde 12’si ise görüş belirtmemeyi tercih etti.

Öte yandan, parti tabanına bakılmaksızın anket katılımcılarının yüzde 47’si suçlamaların siyasi kaynaklı olduğuna inandığını dile getirirken, Cumhuriyetçilerde ise bu oran yüzde 79’a çıktı.

Anket, 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde ulusal düzeyde rastgele seçilen 593 kişi üzerinde yapıldı.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle 4 Nisan’da hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

ABD’de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart’ta Manhattan Bölge Savcısı’nın porno yıldızı Stormy Daniels’a 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödeme yaptığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Trump, jürinin hakkında verdiği yargılanma kararını “siyasi” olarak nitelemiş ve bunun “seçimlere müdahale” olduğunu savunmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yatırımcıları 29 milyon dolar dolandırdı... 'Kripto kralı'nı kaçırıp işkence ettiler!26 Mart 2023 Pazar 12:00
  • NATO'da işe alım: Genel sekreter aranıyor26 Mart 2023 Pazar 10:27
  • ABD’yi hortum felaketi vurdu25 Mart 2023 Cumartesi 14:26
  • Trump tutuklanacak mı? Savcılıktan dikkat çeken açıklama24 Mart 2023 Cuma 11:52
  • ABD, Biden hakkındaki cinsel taciz iddialarını konuşuyor23 Mart 2023 Perşembe 17:32
  • Joe Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı23 Mart 2023 Perşembe 12:58
  • Trump’ın isteği kafaları karıştırdı: Beni kelepçelesinler22 Mart 2023 Çarşamba 12:41
  • Trump'ın gözaltına alınması olasılığına karşı ABD'de polis teşkilatları alarmda21 Mart 2023 Salı 12:28
  • ABD’de ‘Trump’ı tutuklama’ hazırlığı: Güvenlik güçleri teyakkuzda20 Mart 2023 Pazartesi 16:44
  • Eski ABD Başkanı Trump: Savcılık ofisinden sızan bilgiye göre salı günü gözaltına alınacağım19 Mart 2023 Pazar 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti