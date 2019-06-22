ABD’nin insan ticareti raporuna göre güney Kıbrıs insan ticaretiyle mücadelede birinci sırada

Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda, Güney Kıbrıs’ın insan ticaretinin tükenmesi için ciddi bir mücadele verdiğinin ve bu konuda diğer tüm ülkelerin üzerinde olduğunun kaydedildiğini yazdı.

Habere göre raporda, Güney Kıbrıs’ın insan ticaretiyle mücadele kapsamında insan tacirleriyle ilgili daha fazla kovuşturma yapma, bu mesele için harcanan ödenekleri artırma, çocukların korunması için tedbirleri artırma, çocuk evleri açma ve mağdur çocuklara destek verme gibi eylemlerde bulunduğu belirtildi.

Raporda, tüm bu olumlu ifadelere karşın, Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar hiçbir insan tacirini yargılamadığından ve bazı durumlarda, mağdurlara sağlanan finansmanlarda yaşanan gecikmelerden de bahsedildi.