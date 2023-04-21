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ABD’yi sarsan sızıntı: ‘Ukrayna, PKK aracılığıyla Suriye’de Rusya’ya saldırmayı planladı’

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Washington Post gazetesi, sızdırılan Pentagon belgelerine göre Ukrayna'nın terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla Suriye'deki Rus güçlerine saldırı düzenlemeyi planladığını yazdı.
ABD’yi sarsan sızıntı: ‘Ukrayna, PKK aracılığıyla Suriye’de Rusya’ya saldırmayı planladı’

Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) sızdırılan belgelerinde Ukrayna askeri istihbaratının, Suriye’de SDG bünyesindeki terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla Suriye’deki Rus kuvvetlerine gizli saldırı yapmayı planladığına dair bilgilerin olduğunu yazdı.

Gazetenin sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde, saldırı planlarının detayları ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin operasyonu durdurmaması durumunda sürecin nasıl devam edeceği konusunda bilgiler yer aldı.

Belgelerde Ukrayna askeri istihbarat görevlilerinin, Rusya’ya karşı planladığı olası saldırıda hükümetle herhangi bir bağlantı kurulmaması için Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG militanlarını eğiterek saldırıları bu gruplar aracılığıyla yapmayı öngördüğü iddia edildi.

‘PKK/YPG TEKLİFE SICAK BAKTI’

Planlarda, Rus Wagner güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar da yer aldı. PKK/YPG’nin, eğitim, lojistik destek, savunma sistemleri ve operasyonlardaki rolünün gizli tutulacağına dair garanti verilmesi durumunda teklife sıcak baktığı belirtilen gizli belgelerde, PKK/YPG’nin ayrıca Kürt bölgelerindeki Rus mevzilerine yönelik saldırı yapılmaması şartını koştuğu ifade edildi.

Zelenskiy’nin operasyon planlarını geçen yılın aralık ayı sonunda askıya aldığı aktarılan haberde, bunun sebeplerinin ise plana dair “Kürtler arası sınır kontrolü meselesi ve bir operasyon merkezi kurma” gibi lojistik zorlukların tespit edilmesi, Ukrayna’nın kısıtlı dron tedariki, saldırıların başarılı olup olmayacağı şüphesi ve ABD baskısı olabileceği belirtildi.

Haberde Rusya’nın, Suriye hava sahasını “daha agresif” şekilde denetlemesi veya hava savunma silahlarının yerini değiştirmesi durumunda bu tür saldırıların ABD’nin Suriye’nin doğusundaki koalisyon operasyonlarını “güçleştireceği” ifade edildi.

Gazetenin yorumunda, Ukrayna’nın, Suriye’de yeni cephe açma planıyla bölgede aktif olan Rus ve Rus güvenlik şirketi Wagner güçlerinin maliyetini ve zayiatını artırmayı amaçladığı, böylece Rus kaynaklarının Ukrayna’dan Suriye’ye kaydırılmasının amaçlanıyor olabileceği ifade edildi.

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