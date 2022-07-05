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Acun Ilıcalı yeni kanal kuruyor: Anlaştığı isimleri açıkladılar

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Yandaş isimlerden Acun Ilıcalı spor kanalı kuracağını açıkladı, 'Sevdiğim yorumcuların hepsi farklı kanalda, aynı saatlerde çıkıyordu. Ben de hepsini bir kanalda toplayıp spor kanalı kuracağım' dedi.
Acun Ilıcalı yeni kanal kuruyor: Anlaştığı isimleri açıkladılar

Yakın zamanda İngiltere'den Hull City takımını satın alan televizyon programcısı Acun Ilıcalı, TV8,5 kanalını spor kanalı olarak yeniden kurguluyor.

Sina Koloğlu, TV8,5 kanalının Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Fırat Aydınus, Murat Kosova, Şansal Büyüka gibi isimlerle anlaştığını dile getirdi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Ilıcalı, katıldığı bir programda konuyla ilgili olarak, “Sevdiğim yorumcuların hepsi farklı kanalda, aynı saatlerde çıkıyordu. Ben de hepsini bir kanalda toplayıp spor kanalı kuracağım" ifadesini kullandı.

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